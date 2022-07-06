Июль, 06 в 13:32

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому как верховному главнокомандующему Вооруженными силами Украины и гаранту Конституции с просьбой вмешаться в ситуацию с утверждением Генштабом порядка предоставления разрешения гражданам, состоящим на военном учете, на выезд за пределы области, в которой они зарегистрированы.

Он подчеркнул, что этот документ нарушает права граждан Украины и указал на несколько проблемных моментов.

– Вызывает беспокойство отсутствие в приказе четкой регламентации относительно границ региона, для выезда за пределы которого требуется такое разрешение, и цели такого выезда. Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда выезд для военнообязанного является насущным и не терпит проволочек (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т. п.), – объяснил омбудсмен.

По его мнению, такое решение приведет также к огромным очередям возле ТЦК и СП, поскольку те не в состоянии будут обрабатывать обращения всех желающих получить соответствующие разрешения.

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– Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека считаю, что при проработке приказа не соблюдена одна из составляющих принципа верховенства права – принцип правовой определенности, который гарантирует обеспечение легкости выяснения содержания права и возможность воспользоваться этим правом в случае необходимости, – подчеркнул Лубинец.

Именно поэтому, по его словам, существует реальная угроза соблюдению конституционных прав и свобод граждан, в частности, на свободу перемещения и на труд, и как следствие – “достаточный уровень жизни как непосредственно военнообязанных, так и членов их семей, а также определенные коррупционные риски, что неприемлемо”.

Накануне в Генштабе ВСУ заявили, что во время войны призывники, военнообязанные и резервисты не могут выезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудит на совещании решение Генерального штаба ВСУ по получению разрешений для военнообязанных для передвижения между областями.