Июль, 07 в 20:39

Кабинет министров Украины исключил санитарно-гигиенические товары из бесплатных наборов, которые государство предоставляет жителям территориальных общин в регионах, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 752 от 1 июля, обнародованное на официальном сайте правительства.

Министры, в частности, внесли изменения в правительственное постановление № 328 от 20 марта. Этим документом определяется перечень продовольственных товаров длительного хранения и санитарно-гигиенических товаров, которые государство бесплатно предоставляет жителям прифронтовых населенных пунктов в условиях военного положения.

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Теперь Кабмин убрал упоминание о санитарно-гигиенических товарах из своего мартовского постановления. Речь идет о таких товарах, как мыло, моющие средства для стирки и мытья посуды, шампунь, зубная паста, зубная щетка, санитарно-гигиенические изделия из бумаги, одноразовые бритвенные станки, гигиенические прокладки для женщин.

В конце марта премьер Денис Шмыгаль отчитывался, что “к продуктам питания, которые государство бесплатно направляет гражданам в прифронтовые города, добавили 10 санитарно-гигиенических товаров первой необходимости”. Почему правительство теперь решило их убрать из списка – пока неизвестно.

В то же время, правительство расширило перечень продовольственных товаров, которые получают жители регионов, где продолжаются бои. Так, категория “крупы, рис” расширена “хлопьями”.

Кроме того, Кабмин разрешил при необходимости распределять остатки товаров между областными, Киевской городской военными администрациями.

Как известно, правительство в марте решило до конца военного положения бесплатно снабжать наборами продовольственных товаров граждан в регионах, где до сих пор продолжаются активные бои.

В наборы, в частности, входят крупы, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, сахар, молоко пастеризованное, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай, кофе.

Источник: Денис Шмыгаль