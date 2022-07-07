Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Помощь от фонда Счастливый ребенок: кто и как может получить

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Діти та війна в Україні
Фото: Getty Images

Украинцы, пострадавшие от полномасштабной войны, смогут получить помощь от благотворительного фонда Счастливый ребенок.

Что предусматривает помощь и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

Кто может получить помощь

Благотворительный фонд Счастливый ребенок помогает украинским семьям, которые до 24 февраля проживали или проживают и сейчас в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Сейчас смотрят

Кроме того, помощь предоставляется только определенным категориям людей:

  • многодетным семьям;
  • одиноким матерям или папам;
  • семьям, у которых родители или дети имеют инвалидность;
  • ВПЛ с детьми, получившими статус перемещенного лица после 24 февраля;
  • семьям усыновителей, опекунов, детским домам семейного типа.

Какая помощь предусмотрена

Благотворительный фонд оказывает как финансовую, так и гуманитарную помощь. Вы можете получить что-то одно из перечисленного:

  • финансовую помощь (1500-4000 грн на семью);
  • продукты питания;
  • вещи первой необходимости;
  • вещи для детей — подгузники, детское питание и т. д;
  • лечение детей;
  • помощь с эвакуацией.

То есть, при оформлении заявки на помощь, вы должны указать, в чем нуждаетесь больше всего.

Как получить помощь

Чтобы получить помощь, вам необходимо заполнить онлайн-заявку.

Ответьте на все вопросы и укажите необходимую информацию.

Как отмечается на сайте фонда, срок рассмотрения заявки пять-семь рабочих дней.

— В связи с тем, что мы получаем сотни заявок, мы связываемся с вами только в том случае, если мы можем помочь, — говорится на сайте фонда Счастливый ребенок.

Читайте
Как получить денежную помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка