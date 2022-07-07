Июль, 07 в 19:30

Украинцы, пострадавшие от полномасштабной войны, смогут получить помощь от благотворительного фонда Счастливый ребенок.

Что предусматривает помощь и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

Кто может получить помощь

Благотворительный фонд Счастливый ребенок помогает украинским семьям, которые до 24 февраля проживали или проживают и сейчас в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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Кроме того, помощь предоставляется только определенным категориям людей:

многодетным семьям;

одиноким матерям или папам;

семьям, у которых родители или дети имеют инвалидность;

ВПЛ с детьми, получившими статус перемещенного лица после 24 февраля;

семьям усыновителей, опекунов, детским домам семейного типа.

Какая помощь предусмотрена

Благотворительный фонд оказывает как финансовую, так и гуманитарную помощь. Вы можете получить что-то одно из перечисленного:

финансовую помощь (1500-4000 грн на семью);

продукты питания;

вещи первой необходимости;

вещи для детей — подгузники, детское питание и т. д;

лечение детей;

помощь с эвакуацией.

То есть, при оформлении заявки на помощь, вы должны указать, в чем нуждаетесь больше всего.

Как получить помощь

Чтобы получить помощь, вам необходимо заполнить онлайн-заявку.

Ответьте на все вопросы и укажите необходимую информацию.

Как отмечается на сайте фонда, срок рассмотрения заявки пять-семь рабочих дней.

— В связи с тем, что мы получаем сотни заявок, мы связываемся с вами только в том случае, если мы можем помочь, — говорится на сайте фонда Счастливый ребенок.