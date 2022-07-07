Помощь от фонда Счастливый ребенок: кто и как может получить
Украинцы, пострадавшие от полномасштабной войны, смогут получить помощь от благотворительного фонда Счастливый ребенок.
Что предусматривает помощь и как ее получить — узнавали Факты ICTV.
Кто может получить помощь
Благотворительный фонд Счастливый ребенок помогает украинским семьям, которые до 24 февраля проживали или проживают и сейчас в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, помощь предоставляется только определенным категориям людей:
- многодетным семьям;
- одиноким матерям или папам;
- семьям, у которых родители или дети имеют инвалидность;
- ВПЛ с детьми, получившими статус перемещенного лица после 24 февраля;
- семьям усыновителей, опекунов, детским домам семейного типа.
Какая помощь предусмотрена
Благотворительный фонд оказывает как финансовую, так и гуманитарную помощь. Вы можете получить что-то одно из перечисленного:
- финансовую помощь (1500-4000 грн на семью);
- продукты питания;
- вещи первой необходимости;
- вещи для детей — подгузники, детское питание и т. д;
- лечение детей;
- помощь с эвакуацией.
То есть, при оформлении заявки на помощь, вы должны указать, в чем нуждаетесь больше всего.
Как получить помощь
Чтобы получить помощь, вам необходимо заполнить онлайн-заявку.
Ответьте на все вопросы и укажите необходимую информацию.
Как отмечается на сайте фонда, срок рассмотрения заявки пять-семь рабочих дней.
— В связи с тем, что мы получаем сотни заявок, мы связываемся с вами только в том случае, если мы можем помочь, — говорится на сайте фонда Счастливый ребенок.