Шмыгаль объявил о заморозке повышения тарифов, за которые отвечает Кабмин
Правительство Украины приняло решение о заморозке любого повышения тарифов, которые находится в сфере ответственности Кабинета министров.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 7 июля.
— Имеем сегодня ряд важных решений на нашем заседании. Одно из них — о заморозке любого повышения тарифов, находящихся в сфере ответственности правительства. Это, в частности, касается и тарифов на электроэнергию. Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается, — сказал премьер.
Он добавил, что для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойного снабжения украинское правительство утвердило постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в Европейский Союз.
— Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными, — заявил Денис Шмыгаль.
В начале июля глава правительства говорил, что в течение следующего отопительного сезона 2022-2023 годов тарифы на тепло не будут расти, а государство выполнит все свои обязательства.
Источник: Денис Шмыгаль