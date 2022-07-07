Июль, 07 в 18:29

Правительство Украины приняло решение о заморозке любого повышения тарифов, которые находится в сфере ответственности Кабинета министров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 7 июля.

— Имеем сегодня ряд важных решений на нашем заседании. Одно из них — о заморозке любого повышения тарифов, находящихся в сфере ответственности правительства. Это, в частности, касается и тарифов на электроэнергию. Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается, — сказал премьер.

Он добавил, что для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойного снабжения украинское правительство утвердило постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в Европейский Союз.

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— Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными, — заявил Денис Шмыгаль.

В начале июля глава правительства говорил, что в течение следующего отопительного сезона 2022-2023 годов тарифы на тепло не будут расти, а государство выполнит все свои обязательства.

Источник: Денис Шмыгаль