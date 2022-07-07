Потребителей перевели в мае: жители нескольких городов должны платить за газ новому поставщику

Июль, 07 в 12:50

Начиная с мая, киевляне, черкащане и жители еще нескольких других городов Украины должны платить новому поставщику газа – Нафтогазу Украины. Ведь смена поставщика произошла, так сказать, “задним числом” – именно с 1 числа.

Как сообщила газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, соответствующее решение принял Оператор ГТС Украины.

Это касается 1,3 млн бывших клиентов ГП КиевГазЭнерджи, ООО Лубнигаз-Трейдинг, ООО Газ Ресурс Компани, ООО Тернопольгоргаз, ООО Уманьгаз Сбыт и ООО Черкассыгаз Сбыт.

В июне этих потребителей перевели к поставщику последней надежды (ПОН). Эту функцию выполняет газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

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Поэтому именно с мая 1,3 млн потребителей должны платить за газ уже новому поставщику — Нафтогазу.

— Мы понимаем, что клиенты этих компаний проводили расчет за предыдущий период с вышеупомянутыми компаниями, однако, учитывая решение ОГТСУ, поставки газа за май и июнь 2022 года осуществлял Нафтогаз, — отмечают в компании.

Нафтогаз также добавляет, что предусмотреть свою неспособность продолжать поставки природного газа и заранее (не позже, чем через три рабочих дня после дня, когда стало известно о соответствующих обстоятельствах) сообщить об этом всем своим потребителям должны были именно предыдущие газсбыты.

— Все клиенты могут получить разъяснения относительно сложившейся ситуации у предыдущей газоснабжающей компании, — добавили в Нафтогазе.

Напомним, ранее к поставщику последней надежды также попали 8,8 млн домохозяйств в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Позже их автоматически подключили к реестру газоснабжающей компании Нафтогаз Украины с ценой 7,96 грн/куб. м.

Впрочем, многие потребители жаловались, что уже заплатили за газ за май предыдущим газсбытам. Те все равно прислали платежки, хотя газ в мае поставлял Нафтогаз.

Ранее Факты ICTV объясняли, почему украинцы автоматически изменили поставщика газа, а также, как вернуть переплату, если вы уже заплатили за май предыдущему поставщику.

Источник: Нафтогаз Украины