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Факты / Украина / Общество

Бейте их с вдохновением: украинцы поздравляют Залужного с днем рождения

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Валерій Залужний

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному 8 июля исполняется 49 лет.

Залужный является представителем высшего офицерского состава, которые получали образование не в советских военных вузах, а в независимой Украине. Он окончил Одесское высшее объединенное командное училище и служил в ВСУ на разных должностях – от командира взвода до командира батальона.

Руководитель ВСУ успешно общается с западными партнерами, бережет солдат и использует современные методы войны против просоветских армии страны-агрессора.

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По версии журнала Time, Залужный вошел по списку 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году.

В социальных сетях украинцы поздравляют главнокомандующего с днем ​​рождения.

Украинский военный и писатель Валерий Маркус отметил, что для него “большая честь и удача служить под вашим командованием в такие непростые для Украины времена”.

Телеведущая Янина Соколова написала, что Залужный – единственный, кто смог объединить людей.

Музыкант и художник Юрий Журавель прикрепил к посту карикатуру и призвал “завалить главнокомандующего ВСУ пожеланиями”.

Художник Никита Титов написал Спасибо и прикрепил свою графику.

А еще раньше о Валерии Залужном написали песню Залужний мутить двіж.

За месяцы полномасштабной войны появилось также немало мемей, в которых фигурировал Залужный.

Фото: Валерий Залужный

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