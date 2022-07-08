Бейте их с вдохновением: украинцы поздравляют Залужного с днем рождения
Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному 8 июля исполняется 49 лет.
Залужный является представителем высшего офицерского состава, которые получали образование не в советских военных вузах, а в независимой Украине. Он окончил Одесское высшее объединенное командное училище и служил в ВСУ на разных должностях – от командира взвода до командира батальона.
Руководитель ВСУ успешно общается с западными партнерами, бережет солдат и использует современные методы войны против просоветских армии страны-агрессора.
По версии журнала Time, Залужный вошел по списку 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году.
В социальных сетях украинцы поздравляют главнокомандующего с днем рождения.
Украинский военный и писатель Валерий Маркус отметил, что для него “большая честь и удача служить под вашим командованием в такие непростые для Украины времена”.
Телеведущая Янина Соколова написала, что Залужный – единственный, кто смог объединить людей.
Музыкант и художник Юрий Журавель прикрепил к посту карикатуру и призвал “завалить главнокомандующего ВСУ пожеланиями”.
Художник Никита Титов написал Спасибо и прикрепил свою графику.
А хто не знає, скільки рочків нашому воєводі — може порахувати свічки на тортику 😉
Ї*аште їх, пане Залужний! #СлаваЗСУ #Залужний #ЗСУ pic.twitter.com/k53ZdT7VH6
— Твій Бандерокіт (@tviy_banderokit) July 8, 2022
Мертвий москаль нам дуже нужний!
З днем Народження пане Залужний!
— Твій Джавелін (@dobermanko_) July 8, 2022
З Днем народження, пане генерал! Долгая літа! #Залужний pic.twitter.com/EqjfdeSTIg
— IrisFlo (@KonkordiyaGrey) July 8, 2022
День народження в Залужного. Бажаємо їбашити їх з натхненням і задоволенням. Не празднуєм#залужний #минепразднували pic.twitter.com/9UQgS7Ynt7
— Ми не празднували (@myneprazdnuvaly) July 8, 2022
З Днем Народження, пане Залужний Робіть свою справу, приведіть Україну до перемоги! Ми з Вами ️#Залужний #Ukrainian #UkraineWillWin pic.twitter.com/LtWj0lTDvt
— Lina_Malina (@linamalina7788) July 8, 2022
А еще раньше о Валерии Залужном написали песню Залужний мутить двіж.
За месяцы полномасштабной войны появилось также немало мемей, в которых фигурировал Залужный.
Фото: Валерий Залужный