Бейте их с вдохновением: украинцы поздравляют Залужного с днем рождения

Июль, 08 в 14:59

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному 8 июля исполняется 49 лет.

Залужный является представителем высшего офицерского состава, которые получали образование не в советских военных вузах, а в независимой Украине. Он окончил Одесское высшее объединенное командное училище и служил в ВСУ на разных должностях – от командира взвода до командира батальона.

Руководитель ВСУ успешно общается с западными партнерами, бережет солдат и использует современные методы войны против просоветских армии страны-агрессора.

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По версии журнала Time, Залужный вошел по списку 100 самых влиятельных людей мира в 2022 году.

В социальных сетях украинцы поздравляют главнокомандующего с днем ​​рождения.

Украинский военный и писатель Валерий Маркус отметил, что для него “большая честь и удача служить под вашим командованием в такие непростые для Украины времена”.

Телеведущая Янина Соколова написала, что Залужный – единственный, кто смог объединить людей.

Музыкант и художник Юрий Журавель прикрепил к посту карикатуру и призвал “завалить главнокомандующего ВСУ пожеланиями”.

Художник Никита Титов написал Спасибо и прикрепил свою графику.

А хто не знає, скільки рочків нашому воєводі — може порахувати свічки на тортику 😉 Ї*аште їх, пане Залужний! #СлаваЗСУ #Залужний #ЗСУ pic.twitter.com/k53ZdT7VH6 — Твій Бандерокіт (@tviy_banderokit) July 8, 2022

Мертвий москаль нам дуже нужний!

З днем Народження пане Залужний! — Твій Джавелін (@dobermanko_) July 8, 2022

День народження в Залужного. Бажаємо їбашити їх з натхненням і задоволенням. Не празднуєм#залужний #минепразднували pic.twitter.com/9UQgS7Ynt7 — Ми не празднували (@myneprazdnuvaly) July 8, 2022

А еще раньше о Валерии Залужном написали песню Залужний мутить двіж.

За месяцы полномасштабной войны появилось также немало мемей, в которых фигурировал Залужный.

Фото: Валерий Залужный