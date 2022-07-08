Помощь от Красного Креста семьям погибших в Кременчуге: как получить

Июль, 08 в 13:23

Семьи, потерявшие родных во время вражеского обстрела ТЦ Амстор в Кременчуге, смогут получить материальную помощь от Красного Креста.

Какая помощь предполагается и кто получит — узнавали Факты ICTV.

Помощь от Красного Креста: как получить

Глава Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник сообщил, что Красный Крест намерен оказать материальную помощь семьям, родные которых погибли 27 июня в Кременчуге.

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Местные власти подготовят точные списки погибших при ракетном обстреле торгового центра.

Когда списки будут сформированы, их нужно согласовать со следственными органами, поскольку следствие до сих пор продолжается.

После этого списки всех погибших будут переданы представителям Красного Креста.

После обработки данных, семьи погибших получат материальную помощь.

О какой помощи идет речь

Красный Крест планирует выделить по 10 тыс. грн на каждую семью.

Материальная помощь от Красного Креста будет выплачиваться независимо от государственной и местной помощи.