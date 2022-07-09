Получил $10 тыс. и сдался в плен: Арестович рассказал, как оккупант пригнал ВСУ танк
Российский захватчик пригнал украинским защитникам собственный танк и сдался в плен.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live. По его словам, за сданный танк оккупанту выплатили обещанные $10 тыс.
– Даже танк пригнали один. Храбрый механик-водитель получил $10 тыс. Один солдат похитил. Это единственный известный мне случай. В плен сдался, – отметил Арестович.
Также он утвердительно ответил на уточняющий вопрос Марка Фейгина о том, действительно ли оккупанту выплатили $10 тыс.
Напомним, что Арестович рассказал и о том, как ВСУ отбили наступление противника под Славянском в Донецкой области. Они уничтожили танковую роту и более 200 оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 135-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.