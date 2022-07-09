Июль, 08 в 23:35

Российский захватчик пригнал украинским защитникам собственный танк и сдался в плен.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live. По его словам, за сданный танк оккупанту выплатили обещанные $10 тыс.

– Даже танк пригнали один. Храбрый механик-водитель получил $10 тыс. Один солдат похитил. Это единственный известный мне случай. В плен сдался, – отметил Арестович.

Также он утвердительно ответил на уточняющий вопрос Марка Фейгина о том, действительно ли оккупанту выплатили $10 тыс.

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Напомним, что Арестович рассказал и о том, как ВСУ отбили наступление противника под Славянском в Донецкой области. Они уничтожили танковую роту и более 200 оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 135-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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