Июль, 08 в 15:11

Украинцы, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, могут получать не только государственные и международные выплаты, но и имеют право на особые льготы.

Какие льготы предусмотрены для ВПЛ в Украине и какие скидки действуют для переселенцев — узнавали Факты ICTV.

Как получать льготы

Прежде всего, для получения льгот и прав, которые предназначены для переселенцев — необходимо иметь соответствующую справку.

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Вам необходимо официально зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо и получить справку.

Ведь пользоваться льготами имеют право только переселенцы (ВПЛ).

Какие льготы предусмотрены в Украине

В Украине действует Закон Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, который и регулирует права и льготы для ВПЛ.

Переселенцы имеют равные права на получение медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях и устройство детей в учебные заведения за счет государственного бюджета.

После окончания военного положения дети-ВПЛ будут получать бесплатное питание.

Также ВПЛ имеют право получать материальное обеспечение, страховые выплаты и социальные услуги. Переселенцы могут получить бесплатную правовую помощь.

Правительство упростило процедуру регистрации для ВПЛ о назначении пособия по безработице. Теперь это можно делать не только через центры занятости, но и с помощью электронного обращения.

Если ВПЛ не имеют документов для предоставления статуса безработного, они просто подают в центр занятости заявление о прекращении трудовых отношений, составленное лично. Единственное — такое заявление должно быть нотариально заверено.

Также законодательством предусмотрены выплаты для безработных ВПЛ, которые не зависят от дополнительной помощи.

Если у лица срочный стаж был менее шести месяцев, такая помощь осуществляется в размере 650 грн, а если больше шести — 1 800 грн.

Максимальный размер по безработице во время военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы. Это чуть больше, чем 9 тыс. грн.

К основным льготам для ВПЛ можно отнести:

упрощенная процедура для прекращения ФЛП — осуществляется только по заявлению (без требований, применяемых при обычной процедуре);

упрощенная процедура регистрации ВПЛ как юридического лица или как физического лица-предпринимателя;

право на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации , на получение реабилитационных услуг в соответствии с законодательством по месту жительства;

, на получение реабилитационных услуг в соответствии с законодательством по месту жительства; программы по льготному кредитованию для строительства или приобретения жилья.

Также стоит отметить, что для ВПЛ-предпринимателей действуют особенности по начислению и уплате ЕСН.

То есть на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его окончания, штрафные санкции, определенные законом о сборе ЕСН, не применяются.

Также произошли изменения, которые касаются платы за землю, экологического налога, налога на недвижимость, где на период военного положения такие начисления не осуществляются.

Скидки и ваучеры для ВПЛ

Украинцы, которые зарегистрировались как ВПЛ в Вышгородской и Броварской территориальной общине Киевской области, смогут получить ваучеры для приобретения продуктов и вещей первой необходимости в сети супермаркетов Сильпо.

Эта программа осуществляется в Обществе Красного Креста Украины при поддержке Австрийского Красного Креста в рамках проекта PASS Предоставление доступа к базовым гуманитарным услугам и поддержание устойчивых решений в сфере здравоохранения.

Ваучерная программа будет предоставлять ВПЛ по 2 200 грн на одного человека в течение трех месяцев.

Выдача будет происходить единовременно, то есть переселенцы получат 6 600 грн одним платежом. Однако получить ваучеры смогут не все ВПЛ, а лишь определенные категории:

люди старше 70 лет;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы;

многодетные семьи (трое и более детей в возрасте до 18 лет).

Для получения помощи нужно зарегистрироваться по номерам телефонов:

Бровары: 955 852 318 ; 962 380 010 (с 10.00 до 16.00);

; (с 10.00 до 16.00); Вышгород: 955 852 335; 960 559 050 (с 10.00 до 16.00).

После регистрации нужно предоставить документы по адресам:

Бровары: бульвар Независимости, 8Б;

Вышгород: ул. Шолуденка, 8.

Документы, которые понадобятся:

паспорт;

карточка налогоплательщика;

справка ВПЛ;

документ, подтверждающий социальный статус (для многодетных семей);

свидетельства о рождении детей (для многодетных семей);

пенсионные удостоверения с указанием группы инвалидности (для лиц с инвалидностью) и пожилых людей.

Регистрация на получение ваучеров начнется 11 июля.

Не стоит забывать, что переселенцы могут получать государственные выплаты ВПЛ в размере 2 тыс. и 3 тыс. грн, а также помощь от международных организаций.