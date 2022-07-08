Российские захватчики обсуждают с женами, как бежать из войны

Июль, 08 в 19:39

В очередном перехваченном украинской разведкой разговоре российский оккупант обсуждает с подругой попытки жен военных танковой бригады РФ, которую отправили на войну в Украину, вернуть мужчин домой.

– Я их понимаю отлично. Мужчины уехали на учебу. А приезжают не все с этих, якобы, учений. Сначала поехали на учебу, потом выяснилось, что “спецоперация”, а эта “спецоперация” превратилась в войну.

Оккупант говорит, что жены ничего не смогут сделать, чтобы вернуть своих мужей.

— Что, к Путину напрямую обратиться? Не было этого никогда. Путин скажет – я рад за тебя. Мне пох… (безразлично). И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… (безразлично).

Подруга российского захватчика мечтает, чтобы его отпустили домой хоть на месяц. На что тот отвечает:

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– Я бы сделал так, чтобы потом не вернуться.

В другом перехвате жена боевика из “ДНР” призывает своего мужа бежать с войны, чтобы остаться в живых. Она рассказывает ему, что, по словам военного комиссара, его мобилизовали незаконно. А также советует бежать в Россию, а для этого – дать взятку на границе.