Июль, 09 в 14:00

Неопределенность, безденежье, отсутствие жилья – это еще не все, с чем сталкивается украинская женщина, выехавшая за границу с детьми из-за войны. Киевлянке Руслане за два месяца пребывания в Италии “повезло” несколько раз — хватит на сценарий для сериала.

Что пришлось пережить ей с дочерью, Руслана Фадеенко рассказала Фактам ICTV.

– Я не хотела ехать, но муж настаивал. У нас дочь, на тот момент ей было 11 лет, – рассказала Руслана. — Он хотел, чтобы мы были в безопасности.

Из Киева Руслана и Кира выехали эвакуационным поездом и добрались до Чопа. Там их четыре часа продержали на переходе.

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– Все время мы стояли. Людей было много, как сельди в бочке, — рассказала женщина. — Но наконец мы пересекли границу. На венгерской стороне ждали знакомые, которые увезли нас в итальянский город Лотано. Там мы отдохнули три дня и двинулись дальше. В Барбету. Итальянская семья Марчизо приняла очень хорошо.

Им дали комнату с отдельным выходом, всячески поддерживали. Но тут произошло непредсказуемое: Руслана и Кира заболели Covid-19. Очевидно, когда ждали перехода через границу, когда люди не думали о дистанции, масках, они и подхватили вирус.

Руслана переживала, что болеют опасной болезнью в доме, где есть онкобольная пожилая женщина, которую тогда готовили к операции. А итальянцы успокаивали и помогали: лекарствами, приносили еду.

Барбета – это очень маленький городок, там нет ни языковых курсов, ни работы, поэтому Руслана и ее муж Денис, который остался в Киеве и все время был на связи с волонтерами, решили, что нужно переезжать в другое место.

Через волонтеров нашелся мужчина, который хотел принять у себе украинскую семью. Он написал, живет в Монсо, имеет жену и маленького ребенка. Приезжал в Барбету познакомиться. Все было вроде бы хорошо.

— А когда он перевез нас к себе в дом, мы поняли, что перед нами по меньшей мере лжец. Никакой жены не было. Первая ночь в его доме была ужасной, он требовал интимной близости, – вспоминает Руслана. – Я боялась и за себя, и за дочь. Позвонила волонтерке. Нас пообещали увезти.

Тот человек успокоился, потому что боялся ответственности перед законом, но в течение следующего дня ходил чернее тучи и бросал на нас взгляды-молнии.

Руслану перевезли в место, где беженцы ждали расселения. Условия там были не самые лучшие. Волонтеры помогали, чем могли. Среди них были и итальянцы, и украинцы, живущие в Италии давно.

Украинка Надя приходила на помощь по первому слову, но к себе Руслану взять не могла, потому что они с мужем уже приняли две украинские семьи.

Денис, находясь в Киеве, все это время был связан с волонтерами.

— Вдруг в Милане нашлась одна аристократка, проявившая готовность предоставить комнату в центре города. Думалось, что все устроится. Но оказалось, что так она хотела получить домработницу, — рассказал Денис.

Поиски жилья продолжались.

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И здесь возник Джованни. Он искренне сочувствовал украинским семьям, всячески пытался помочь. Тоже искал жилье украинским семьям, играл с детьми.

— Киру он начал учить играть в волейбол. Но через некоторое время дочь пожаловалась, что он приставучий, касается ее руками, может даже поцеловать в щеку, — говорила Руслана. – Я тогда была занята выживанием, поисками жилья и списала это на итальянский темперамент.

Но другие мамы тоже заметили, что Джованни не только касается детей, но и фотографирует их без разрешения родителей, что запрещено законом.

Об этом рассказали волонтерке Татьяне. Она опросила своих коллег и пошла в полицию. Оказалось, что Джованни – серийный педофил. Уже дважды он был осужден за разврат детей и распространение детской порнографии.

— Мы все были шокированы, вся Италия шокирована ,- сказала Татьяна. – Он представлялся работником гражданской защиты. Но когда я спросила у своих знакомых, работают ли они с ним, то оказалось, что никто его не знает.

На странице в соцсетях Джованни нашли много фото украинских детей, сделанных без ведома родителей.

Руслана увидела кучу своих и Кириных фото. Их приобщили к делу.

— Одним из вопросов полиции было, неужели вы не видели отношения этого мужчины к вашей дочери? — сказала Руслана. – Да я была в таком состоянии, что любое доброжелательное отношение воспринимала нормально, ведь многие хотели помочь нам.

Как так получилось, что серийный педофил работал волонтером?

Возможно, сначала им руководило чувство любви к ближнему, и он искренне решил помогать людям, оставшимся без крова, в чужой стране.

А возможно, скорее всего так и было, он воспользовался тем, что в Италию приезжают женщины и дети. Языка, законов не знают. В отчаянии принимают любую помощь, среди них легко найти желаемую добычу.

— С Джованни я познакомилась в WhatsApp, — рассказала волонтерка Иллария. – Он говорил, что работал в гражданской защите, потом в Красном Кресте и украинской ассоциации. Но это не было правдой. Он вступил в наш чат, чтобы помочь искать жилье. Мы приняли, потому что при таком наплыве беженцев радовались всем, кто хотел помочь. За последние недели он помог трем семьям.

И, по словам Илларии, он пропустил три важных шага во время помощи этим семьям: отвел украинцев в итальянские семьи и никому ничего не сообщил. Затем сам контролировал их. И третье, делал фото детей и выкладывал в общий доступ. В Италии такое запрещено.

– После этого его выгнали из групп волонтеров. Одна волонтерка видела, как Джованни брал на руки детей, и подала заявление в полицию, — рассказала Иллария. – Оказалось, что он уже отбывал наказание за развратное поведение в отношении детей. Затем его выпустили. В 2018 году болезнь снова обострилась.

Джованни придумывал разные способы, чтобы приблизиться к детям.

– Он в сетях представлялся женщиной и искал работу няни. Когда звонили, он говорил, что эта женщина уже нашла место, а он может. Одна семья его пригласила. Однажды родители пришли домой: ребенок сидел на руках, а Джованни осуществлял неоднозначные действия. Его сразу увезли в полицию. Сейчас он находится под следствием, в изоляции.

Но это не все приключения нашей героини. Дальше еще одна итальянская семья изъявила желание приютить Руслану с Кирой.

– Волонтеры нашли жилье в Милане, – рассказал Денис. – Но уже через пару недель женщина начала ревновать своего мужа к Руслане, а тот еще и подогревал ее злость. То есть оказалось, чтобы поиграть на чувствах своей жены, муж решил поселить у них дома украинку.

Жена решила отомстить то ли мужу, то ли Руслане и через свою подругу-волонтерку Сильвию начала распространять грязные слухи о Руслане среди родителей учеников школы, куда пошла учиться Кира.

— Все, кто общался с Русланой, были удивлены и возмущены такими действиями Сильвии, — сообщил Денис. – И родители решили помочь моим девчатам. Сейчас у них все устроилось. Жилье есть, Руслана учит язык, и я могу спать по ночам, а не сидеть в соцсетях, выискивая информацию.

Вот такая история. Руслана и Денис обращаются ко всем выехавшим за границу украинцам: будьте бдительны, не стесняйтесь спрашивать документы у волонтеров. Частные или государственные волонтеры должны их предоставить. Сами же никому свои документы не отдавайте, кроме полиции. Смотрите за детьми. Не допускайте, чтобы чужие люди касались их, фотографировали и т. д. За помощью обращайтесь к любому человеку в форме.

Но большинство итальянских волонтеров действительно искренне помогают украинцам.

Даниэль и Стефано ездят в Украину, доставляя гуманитарные грузы. Причем они выбирают самые трудные места: маленькие городки Киевской, Одесской, Харьковской областей. Вывозят людей из зоны боевых действий.

— Это совершенно бессмысленная война. Тому, что сделал Путин, нет оправдания, — сказал Даниэль. — Это нас шокировало, поэтому мы решили помогать тем, кто нуждается в нашей помощи.

Ребята вывозят в Италию женщин с детьми, животных и дальше будут это делать.

— В первую очередь хочу сказать, что победа будет за Украиной, — говорит украинка Надежда, живущая в Италии. — Это самое главное, что все мы должны знать. Мы должны мыслить только положительно. Украинцы должны держаться вместе. Не обращать внимания на мелочи, которые вводят в депрессию.

Только так мы поможем друг другу и победим врага.

Фото предоставлено Русланой Фадеенко