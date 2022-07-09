Июль, 09 в 20:29

Система Firms NASA, которая занимается мониторингом пожаров, зафиксировала самые горячие точки фронта в Украине.

В частности, на сайте Firms можно увидеть, что основные центры войны сосредоточены на востоке — в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, а также на юге — Николаевской и Херсонской областях.

В результате постоянных обстрелов российскими оккупантами вся линия фронта охвачена пожарами.

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Отметим, что российские войска пытаются продвигаться на востоке Украины, однако ВСУ достойно обороняют и отбивают штурмы противника.

В частности, сегодня украинские защитники отбили врага на Донецком направлении в районе населенных пунктов Золотаревка – Верхнекаменское.

Штурмовыми действиями вражеские войска пытались продвинуться и в направлении Кочубеевка — Дементиевка, однако им ничего не удалось. Еще одну атаку противника ВСУ отбили на Славянском направлении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Firms NASA