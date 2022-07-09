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Факты / Украина / Общество

Освобожденная из плена парамедик Тайра приняла крещение

Марта Бондаренко, редактор ленты
Освобожденная из плена парамедик Тайра приняла крещение

Освобожденная из плена парамедик Юлия Паевская (Тайра) 8 июля приняла таинство крещения.

Об этом сообщает пресс-центр ПЦУ.

Тайру крестил капеллан ПЦУ протоиерей Сергей Дмитриев в храме в честь Трех святителей в колокольне Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

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Во время проповеди отец Сергей подчеркнул, что Господь всегда рядом с людьми, и мы только должны сами к нему прийти.

— А тишина обязательно наступит с нашей победой! Радуемся, что, несмотря на страдания и испытания, которые сейчас приходится переживать украинцам, они находят дорогу к Господу и открывают ему свое сердце, — отметили в ПЦУ.

Фото: ПЦУ

Напомним, Юлию Паевскую освободили из российского плена 17 июня. Оккупанты держали ее в ужасных условиях и угрожали убить.

Ранее Паевская рассказала о самом тяжелом, что ей пришлось пережить в русском плену.

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Фото: Юлия Паевская

Источник: ПЦУ
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