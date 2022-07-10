Строительство и IT-технологии: какие профессии станут популярными после войны

Июль, 10 в 20:08

Рынок труда сейчас переживает сильный кризис, поскольку многие потеряли работу из-за войны. Эксперт по рынку труда Юлия Веселовская объяснила, какие сферы нуждаются в квалифицированных специалистах и ​​куда лучше поступать абитуриентам, чтобы в будущем иметь стабильную работу даже во время временных кризисов.

— Те, кто пойдут учиться в IT-сфере и овладевать профессиями строительной сферы, — угадали. Но у нас большой разрыв между тем, что популярно для людей и тем, что нужно на рынке. Я бы рекомендовала поступающим, которые выбирают профессию, постоянно держать руку на пульсе, изучать информацию по той сфере, куда они планируют поступать. Это нужно, чтобы понимать, в каком направлении будет развиваться эта сфера. Сейчас все быстро меняется. Идти на стажировку после первого или второго года обучения, тогда они смогут лучше интегрироваться в новую профессиональную реальность.

В частности, в будущем без работы точно не останутся IT-специалисты, строители, инженеры, медики и люди, работающие в оборонной сфере.

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– Например, в IT-сфере, где с 1-2 курса идут на стажировку, поскольку то, что преподают в вузе, не всегда совпадает с тем, что уже есть и практикуется на рынке. Поэтому реальные знания и опыт они уже получают на своем рабочем месте. Еще раз повторюсь: те, кто выберет IT-сферу, медицину, оборонный сектор, пойдут на инженеров, в строительство, угадают и смогут приспособиться.

Веселовская не советует выбирать финансовое, банковское, юридическое, гостинично-ресторанное дело и туристическую сферу, поскольку они первыми испытывают последствия какого-либо временного кризиса.