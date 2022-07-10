Июль, 10 в 12:04

Оккупанты в марте из танка в упор обстреляли дом престарелых в Кременной Луганской области. Там находились 56 человек, а теперь враг пытается скрыть правду.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация (ОВА).

В тот день оккупанты просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали обстрел, пока не убили всех. Подойти к месту трагедии было невозможно, потому что территорию оцепили оккупанты.

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Кроме того, российские военные ни до расстрела, ни после не разрешили провести эвакуацию.

В ОВА рассказали, что на днях в оккупированном Луганске устроили демонстративное захоронение 31 жертвы обстрела Кременского дома для престарелых.

– Почему в Луганске? Чтобы никто из свидетелей событий вдруг не попал на кладбище и не рассказал правду… Но жители Кременной – и переселенцы, и остающиеся в оккупации – помнят, как 11 марта российские танкисты в упор расстреляли дом престарелых. 56 человек, доживавших свой возраст в этом заведении, погибли на месте, – рассказали в ОВА.

Теперь россияне пытаются во всем обвинить ВСУ, будто это украинские военные использовали стариков как живой щит. Но о жертвах со стороны наших бойцов оккупанты не сообщают, потому что их там не было, отмечают в Луганской ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Фото: Луганская ОВА