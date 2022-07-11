Июль, 11 в 19:40

С 24 февраля 2022 года миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Кто-то переехал в более спокойные регионы Украины, а кто-то отправился за границу.

Тем более, с началом полномасштабной войны были упрощены правила пересечения границы для украинских беженцев.

Вообще, с 2017 года гражданам Украины не нужна виза для въезда в шенгенскую зону. Поэтому большинство украинцев находятся на территории ЕС в качестве туристов.

Сейчас смотрят

Но полномасштабная война продолжается уже несколько месяцев, а безвизовый режим позволяет находиться в ЕС лишь 90 дней в течение 180 дней.

Возможно ли выехать из Польши в другие страны ЕС, если безвизовые дни исчерпаны — узнавали Факты ICTV.

Пребывание в Польше в качестве беженца

Украинцы, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля 2022 года, имели несколько вариантов, как законно остаться там:

по безвизу — 90 календарных дней с даты въезда;

получить статус беженца ;

; получить временную защиту.

Поскольку безвизовый режим позволяет находиться в шенгенской зоне в течение 90 дней, большинство украинцев не спешили оформлять статус беженцев.

Однако война продолжается, люди остаются в Польше, и те безвизовые 90 дней уже давно позади.

Юрист Ростислав Кравец рассказывает, что в Польше и других странах ЕС приняли особый закон, который касается именно законного пребывания украинцев по окончании безвиза.

— Эти законы предусматривают законное пребывание украинцев на территории ЕС сверх установленного срока безвизового режима. Насколько мне известно, большинство украинцев регистрировались в Польше и фактически автоматически получили статус временной защиты, — говорит юрист.

Посольство Украины в Польше обнародовало разъяснение, в котором говорится, что пребывание всех граждан Украины, которые прибыли на законных основаниях на территорию Республики Польша в связи с военными действиями в Украине и задекларировали намерение остаться в Польше, считается легальным в течение 18 месяцев, начиная от дня 24 февраля 2022 года.

То есть, если украинцы легально приехали в Польшу после 24 февраля, остаются там, при этом не имеют ни карты побыту, ни статуса беженца, ни дополнительной защиты, ни разрешения на пребывание по гуманитарным причинам, они все равно могут оставаться до августа 2023 года как лица, пользующиеся временной защитой.

Временная защита для украинских беженцев – это долгосрочное пребывание, поскольку превышает 90 дней безвиза.

При этом временная защита предоставляется тем украинцам, которые находятся в Польше вследствие военных действий на территории Украины.

Вот ответ на вопрос, который многих интересовал — после окончания срока безвизового режима ваше пребывание на территории Польши считается законным.

Однако для этого необходимо оформить обычный PESEL. Необычной является процедура его получения и форма заявления, которую нужно заполнить украинским беженцам.

Также необходимо предоставить фото, образец подписи и сдать отпечатки пальцев.

Далее в общем реестре номеров PESEL (в котором есть и польские граждане, и экономические мигранты, и беженцы) ставится отметка UKR.

Кравец отмечает, что именно эта отметка на вашем PESEL означает, что вы автоматически пользуетесь временной защитой.

— Украинцы, у которых исчерпаны дни безвиза, должны получить польский PESEL. Это как аналог нашего идентификационного кода. Он автоматически обеспечивает временную защиту, — поясняет юрист.

А, как уже упоминалось, такая защита обеспечивает ваше легальное пребывание в Польше еще на 18 месяцев.

Можно ли выезжать с территории Польши в ЕС

Что до перемещения в пределах шенгенской зоны украинцев, которые имеют право на временную защиту, то они могут выехать из Польши только в то государство-член ЕС, где они могут реализовать свои права, связанные с временным защитой.

— Еще в начале июня были приняты изменения в законодательство, где определялись возможности выезда украинцев из Польши более чем на 30 дней по своим собственным желаниям. Однако неизвестно, вступил ли он в силу, — замечает юрист.

То есть выехать в страны ЕС из Польши вы сможете. При себе нужно иметь лишь документ, который подтвердит, что вы находитесь под временной защитой.

Этот документ — распечатанная бумага, которую вам предоставят после регистрации номера PESEL.