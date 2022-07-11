Июль, 11 в 14:58

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны в Украине, имеют возможность получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев.

Правила получения денежной помощи от ООН — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто может получить

Получить денежные выплаты от ООН смогут лишь те украинцы, которые подходят под одну из категорий особо уязвимых слоев населения.

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Чтобы обеспечить помощь тем, кто в этом действительно нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии уязвимости.

Кроме того, они применяются для тех лиц, которые зарегистрировались на получение выплат начиная с 6 июня 2022 года.

Помощь будет оказываться:

ВПЛ от 24 февраля 2022 года;

многодетные семьи, имеющие только одного из родителей (или отца, или мать);

семья, которая ведется одним/несколькими лицами пожилого возраста или лицом пожилого возраста с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи, воспитывающие человека с инвалидностью или хроническим заболеванием;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (документально подтверждены).

Кроме того, получить выплаты вы сможете при условии, если не получали денежную помощь от другой организации.

— Если вы были зачислены на финансовую помощь в размере 2 220 грн от другого агентства ООН или гуманитарной организации, вы не можете быть зачислены на помощь УВКБ ООН. Это один и тот же вид помощи, который реализуют различные агентства, — отмечается на сайте УВКБ ООН.

Как получить помощь

Начиная с 6 июня ВПЛ должны обратиться в центры сбора данных и пройти собеседование с партнером УВКБ ООН Право на Защиту.

Собеседование создано для того, чтобы определить, соответствуете ли вы критериям уязвимости.

В программу многоцелевой денежной помощи будут включены только те ВПЛ, которые соответствуют критериям.

Если семья подходит для получения помощи, происходит сбор личных данных о каждом члене домохозяйства. Приходить на собеседование нужно всем вместе.

В случае, если член семьи не может прийти в центр сбора, происходит дистанционная регистрация.

С собой нужно иметь оригиналы документов каждого члена семьи:

налоговый номер;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карточка главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Сумма помощи составит 2 200 грн на одного члена семьи. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев.

Где получить помощь

Программа денежной помощи УВКБ ООН по новым критериям уязвимости будет проводиться в следующих областях:

Адрес: м. Львов, вул. Стрыйская, 45, помещение магазина мебели Бристоль (Пн-Пт 09.00 – 18.00).

Адрес: г. Черкассы, пр. Шевченко, 460, Черкасский Национальный Технологический университет, читальный зал (вход через ул. Кобзарская). Пн-Пт 09.00 – 17.30.

Адрес: г. Кропивницкий, ул. Пашутинская, 31-а, офисное помещение (возле ЦПАУ). Пн-Пт 09.00 – 18.00.

Адрес: м. Полтава, ул. Коваля, 3, Полтавский университет экономики и торговли. Пн-Пт 10.00 – 18.00.

г. Кременчуг, ул. Единения Украины, 9, ЦПАУ. Пн-Пт 10.00 – 17.00.

Адрес: г. Днепр, ул. Старокозацкая, 38, рядом с Укрэксимбанком (вход со двора). Пн-Пт 09.00 – 17.00.