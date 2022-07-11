Июль, 11 в 9:43

Синоптики прогнозируют жаркий июль в Украине. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +21 +26, а в Карпатах – до +19.

Такие показатели на +1,5 +2 превышают норму, говорят в Укргидрометцентре.

Относительно количества осадков – дождей будет и не мало, и не слишком много, то есть в пределах нормы (34-96 мм, в Карпатах – до 150 мм). Засуха возможна только в юго-западных регионах.

Сейчас смотрят

Согласно многолетним наблюдениям, нормой для июля является средняя температура +19 +24,8, а в Карпатах – до +18.

В середине лета в разные годы фиксировались также температурные аномалии. В частности, абсолютный минимум составлял +1 +9, а на юге местами +10 +12, на высокогорье Карпат – до -1.

Максимум для июля – от +34 до +39, в южных, восточных, юго-восточных областях и в Крыму – до +40 +41, в горах +26 +33.

Нормой относительно количества осадков в западных, северных, Винницкой областях считается 62-119 мм, в Карпатах — до 170 мм, на остальной территории Украины — 37-75 мм, на юго-востоке — до 23-36 мм.