Физическое и моральное истощение войск является самой большой проблемой личного состава РФ в войне в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным разведки, в конце июня российское информационное агентство опубликовало видео, на котором жены солдат 36 общевойсковой армии Восточного военного округа обращаются к местному политику с призывом вернуть их мужей домой с войны в Украине.

Одна женщина заявила, что личный состав 5 отдельной гвардейской танковой бригады ДВО психически и физически истощен, поскольку с момента начала военного вторжения 24 февраля 2022 года они не прекращали боевую службу.

В британской разведке считают, что отсутствие перерывов на отдых в интенсивных боевых условиях является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем российской армии.

