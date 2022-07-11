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Факты / Украина / Общество

В разведке Британии назвали одну из разрушительных проблем армии РФ в войне против Украины

Марта Бондаренко, редактор ленты
В разведке Британии назвали одну из разрушительных проблем армии РФ в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ

Физическое и моральное истощение войск является самой большой проблемой личного состава РФ в войне в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным разведки, в конце июня российское информационное агентство опубликовало видео, на котором жены солдат 36 общевойсковой армии Восточного военного округа обращаются к местному политику с призывом вернуть их мужей домой с войны в Украине.

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Одна женщина заявила, что личный состав 5 отдельной гвардейской танковой бригады ДВО психически и физически истощен, поскольку с момента начала военного вторжения 24 февраля 2022 года они не прекращали боевую службу.

В британской разведке считают, что отсутствие перерывов на отдых в интенсивных боевых условиях является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем российской армии.

Минобороны Великобритании отмечает, что по состоянию на 10 июля армия РФ продолжала массированный обстрел северной части Донбасса, но добиться каких-либо серьезных территориальных продвижений не удалось.

ВСУ продолжают давить на подразделения захватчиков на северо-востоке Херсонской области.

Ранее Генштаб сообщил, что ВСУ отбили попытки наступления россиян на село Краснополье недалеко от Славянска, а также на Марьинку возле Донецка.

Источник: UK Ministry of Defence

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