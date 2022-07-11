Июль, 11 в 9:17

В Украине продолжают действовать выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). То есть украинцы, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны, в июле продолжат получать государственную помощь.

Произошли ли изменения для ВПЛ и кто сможет получить пособие в июле 2022 года — узнавали Факты ICTV.

Какая помощь предусмотрена ВПЛ

Еще в марте 2022 года Министерство экономики сообщило, что для поддержки внутренне перемещенных лиц на территории Украины предусмотрена ежемесячная помощь от государства.

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Денежные выплаты предусматривают:

2 тыс. грн для лиц старше 18 лет;

для лиц старше 18 лет; 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью.

Эти выплаты осуществляются ежемесячно. Получают их лица, имеющие официальный статус ВПЛ.

Какие изменения ждут с 1 июля

За март и апрель 2022 года выплаты должны были получить все внутренне перемещенные украинцы. Однако с мая правила изменились, были ограничены категории ВПЛ, которые будут получать выплаты. Эти изменения продолжат действовать и в июле.

Новых изменений для ВПЛ с 1 июля ждать не стоит.

Еще в мае был определен конкретный перечень общин и категории лиц, которые продолжают получать помощь. Итак, в июле получить 2-3 тыс. грн смогут:

Граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия.

Внутренне перемещенные лица, имеющие разрушенное или поврежденное жилье.

Кстати, внутренне перемещенные лица, которые вернулись домой (и у кого не повреждено жилье), выплаты получать не будут.

Жители каких общин получат помощь

В июне Минреинтеграции обновило перечень общин, жители которых со статусом ВПЛ смогут получать соответствующие социальные выплаты.

В обновленный перечень входят общины в восьми областях:

Днепропетровская — 7 общин; Донецкая — 66 общин; Запорожская — 51 община; Луганская – 37 общин; Николаевская — 23 общины; Харьковская — 51 община; Херсонская – 49 общин; Сумская – 15 общин.

Поэтому все ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат ежемесячную денежную помощь от государства на проживание.

Когда ждать начислений

Перечисления бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до третьего, 13 и 23 числа на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

Минсоцполитики занимается формированием и обработкой реестров, а затем направляет государственные выплаты по банкам.

Банки соответственно перечисляют своим клиентам ВПЛ.