Мобилизация в Украине: какие виды повесток существуют и что будет за неявку в военкомат

Июль, 12 в 0:11

В Украине длится всеобщая мобилизация, в рамках которой граждан призывного возраста могут призвать на военную службу. В эфире телеканала ICTV правозащитница Виктория Тютюнникова объяснила, какие виды повесток существуют и кто имеет право их вручать.

По ее словам, есть четыре вида повестки: для уточнения информации, на прохождение медицинского осмотра, на призыв на срочную службу и на прибытие на призывной участок.

Сейчас смотрят

– С самого начала не нужно пугаться, потому что есть несколько видов повесток. Важно сначала разобраться, какая повестка была вручена лицу. Первый вид – для уточнения данных, цель которой обновить информацию о представителях в военном комиссариате. К таким данным относятся личные контакты, информация о состоянии здоровья призывника, составе семьи, месте работы или учебы и прочее. Второй вид – это повестка на прохождение медицинского осмотра. Ее цель – выяснить состояние здоровья и пригодность гражданина к военной службе. Далее следует повестка-призов на срочную службу, которая сейчас всех больше всего тревожит. Приняв такую ​​повестку и не явившись, лицо уклоняется от призыва и рискует быть привлеченным к уголовной ответственности. Четвертый вид – это повестка на прибытие на призывной участок. То есть, это уже мобилизационное распоряжение. Такой вид повесток вручается военнообязанным, которые уже прошли медицинскую комиссию и признаны пригодными для военной службы. Это обязывает гражданина явиться в течение 24 часов в призывной сборный пункт после объявления мобилизации.

Правозащитница прокомментировала, где и когда лицам призывного возраста могут дать повестки, а также кто имеет право их вручить.

– Дело в том, что законодательных требований по конкретному вручению повесток нет. Вообще не запрещено вручать повестки в любом людном месте после установления личности. Вручать повестки могут сотрудники военкомата (то есть территориального центра комплектования), представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел. Когда установили личность, проверили паспорт, тогда могут вручать повестку.

Она отметила, что в повестке обязательно должен быть определенный перечень информации, в частности, вид повестки и личные данные человека, получающего документ.

— Прежде всего в повестке обязательно должна быть указана фамилия, имя, отчество, адрес проживания, реквизиты распоряжения территориального центра комплектования. Далее указывается адрес центра комплектования, куда необходимо прибыть лицу, вид повестки, список документов, которые необходимо с собой принести. А также фамилию, имя, отчество руководителя центра комплектования.

Какие требования должны соблюдаться, чтобы вручение повестки состоялось законно? В частности, подписывать документ должен начальник, имеющий на это официальное право.

– Сейчас действительно много случаев, когда заготовленные бланки вручают. На месте заполняют фамилию, имя, отчество, место жительства и прочее, а затем вручают. Если же в этот момент на месте вручения находится начальник, по закону имеющий право заполнять повестку и подписывать, то все происходит законно.

Тютюнникова отметила, что существует административная и уголовная ответственность при игнорировании повесток.

— Если это первый или второй вид повестки для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии, то наступает административная ответственность — от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. А если это повестка третьего или четвертого вида, то наступает уголовная ответственность от ограничения свободы до трех лет, или лишение свободы от трех до пяти лет.

В то же время официально лица призывного возраста после переезда должны в течение семи дней стать на учет территориального центра комплектования. Однако пока этот факт не обнаружили, ответственность не будет наступать.