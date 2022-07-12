Июль, 12 в 18:05

Недавно российские оккупанты вернули из плена многих бойцов полка Азов. Один из них, Дмитрий Усиченко, позывной Вишня, рассказал Азов Медиа о том, как через полтора часа после прибытия в Мариуполь получил ранение и с какими мыслями встретил приказ сдаться.

– Мне предложили полететь на помощь ребятам в Мариуполь, – рассказал Дмитрий. – Я еще с одним другом улетел. Я понимал, что это может быть билет в один конец, но там не хватало людей, нужно было помочь.

Даже опытного бойца Азова поразило то, что он увидел в городе.

– Мы видели контуженных детей, которые шли за водой, трупы на улицах, среди которых они играли в мяч и смеялись. А еще запомнил гулявшую мамочку с детской коляской, а рядом на аллее лежали мертвые люди. Это был какой-то сюрреализм.

Где-то недалеко шел бой. Ребята заняли позицию у дома. Их задачей было подбить танк, курсировавший по перекрестку и прикрывавший пехоту россиян. Они привезли Матадоры и Джавелины. Но одно неверное решение, и ребят ранило.

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Этот танк выстрелил прямой наводкой. Снаряд пролетел между ними, легко ранив. Дмитрию обожгло лицо взрывчатыми газами.

Их забрали медики. После лечения он снова вернулся в подразделение.

– Я сначала падал, когда мины летели, – рассказал Вишня. – Но парни начали смеяться. Они уже привыкли и не обращали на эти мины внимания. На войне на многое не обращаешь внимания. Например, порвалась форма, так в ней и воюют. Деньги и золото тоже не имеют никакого значения.

Вишне даже среди руин под ноги попал огромный сверток с деньгами. Он только швырнул его ногой. Война, зачем эти деньги!

Затем последовало второе ранение в руку. А в третий раз в него попал снайпер, но Дмитрию суждено было остаться в живых. Это было уже на Азовстали.

Его уложили в отдельную комнату и ухаживали. У медиков уже заканчивались медикаменты и силы. Ранения в брюшную полость уже не лечились. Бойцы умирали.

Один снаряд попал в соседнюю комнату и не разорвался, а просто разбил стены. Все, кого там привалило, стали двухсотыми. Их никто не вытаскивал оттуда – очень большие плиты упали – так они там и остались.

– Мы не верили, что будет приказ сдаться в плен, – говорит Дмитрий. – Потому что это воспринималось как конец.

Когда сообщили, что нужно сдаваться, Дмитрий хотел застрелиться. Сидел, крутил в руках оружие, но все же решил, что этот путь для слабаков. Хотя слышал, что азовцев русские оккупанты ненавидят и издеваются над ними особенно жестоко.

Дмитрия вынесли из Азовстали на носилках. Затем последовали обыски и допросы в Новоазовске.

– Орки забирали все, что считали ценным для себя, – улыбнулся Дмитрий. – Это для них трофеи.

ФСБшники допрашивали, кто, что делал, стрелял ли в мирное население. Хотя эти ответы их мало интересовали, потому что у них была другая задача – спровоцировать бойца дать показания, что азовцы – это сорвиголовы, которые не жалеют никого.

Сейчас выискивают кого-то, кто может оболгать командира, Редиса, пользующегося у бойцов беспрецедентным уважением.

После допросов и всех формальностей раненых поместили в больницу. Но лечения как такового не оказывали. Даже обезболивающих не давали.

— Медички все просили меня — не смотри мне в глаза, не смотри, — усмехнулся Дмитрий. – Они боялись черной магии. Они так боятся Азова и азовцев! И думают, что нам помогают потусторонние силы.

Даже ФСБшники допускают такое, некоторые при выходе бойцов из Азовстали не сдерживались и говорили ребятам, что воюют они ох..ренно!

— Может и так, может, и поддерживает высшая сила, — согласился Дмитрий. – Мы на Азовстали все поверили в высшие силы. Я из казацкого рода. Может, где-то кто-то и характерником был.

Полтора месяца пролежал Вишня во вражеском госпитале. А однажды ночью их разбудили и приказали собираться. На обмен. Дмитрий до последнего не верил, что обменяют (трижды составляли списки, в них его фамилии не было). Не верил он и в то, что без подлянки не обойдется. Каждую минуту думал, что вот-вот ударят Градами или еще чем-то. Но все обошлось, они добрались до своих. Дмитрий расслабился только когда увидел своих и Екатерину, жену побратима с позывным Мокрый.

Теперь ждут других ребят и командира. Но из него оккупанты лепят жестокого насильника солдат и собираются судить. Потому что боятся. По легенде, когда Редис вошел в СИЗО, вертухаи притихли.

Источник: ССО Азов

Фото скриншот з видео