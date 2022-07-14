Это показатель: Жданов рассказал, на что повлияли удары ВСУ по российским складам

Июль, 13 в 22:07

Благодаря ударам Вооруженных сил Украины российское наступление замедлилось даже на Донбассе. Оккупанты не могут сохранить темп штурмовых действий, поскольку ВСУ удачно бьют по российским складам с боеприпасами и техникой. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Показательным есть то, что прошла неделя, а российское наступление буксирует даже на Донбассе. То есть они не смогли сохранить темп наступления. И тот напор, который был допустим при штурме Северодонецка, об этом вообще пока не идет речь. Они неделю топчутся на месте. Да, есть отдельные штурмовые действия по нашим позициям, но это больше похоже на разведку боем.

По его мнению, благодаря ударам ВСУ российские войска уменьшат наступление на Запорожском направлении.

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— Я думаю, что сейчас очень сильно застопорится и Запорожское направление, хотя еще неделю назад Анна Маляр (заместительница министра обороны Украины, — Ред.) говорила о том, что в Генеральном штабе разведка рассматривает вариант начала наступления на Запорожье. Сейчас об этом говорить уже не стоит.

Кроме того, в ближайшее время уменьшиться наступление оккупантов на Херсонском направлении. По мнению военного эксперта, показателем является то, что российская армия не может дальше развивать штурмовые действия.