Июль, 13 в 13:25

Российские оккупанты продолжают почти непрерывные обстрелы жилищной инфраструктуры в восточных и южных областях Украины.

Об этом говорится в сведении от областных военных администраций.

Так, в Днепропетровской области оккупанты дважды за ночь применили РСЗО в Никопольском районе. Без света осталось несколько тысяч человек. Предварительно во время обстрелов никто не пострадал.

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В течение суток оккупанты нанесли удары с РСЗО по Индустриальному району Харькова, пятеро раненых.

По области под обстрелы попали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Есть разрушение жилищной и хозяйственной инфраструктуры. По области ранены: в Золочевской общине — один человек, Харьковский р-н, Дергачевская община, пгт Слатино — два человека, в Изюмском районе — два человека. Один человек погиб в Слатино.

Луганскую область враг не перестает обстреливать из авиации и артиллерии. Всего за сутки нанесены четыре ракетных и два авиационных удара.

Артиллерия оккупантов 13 раз стреляла в сторону мирных жилищ. Возросла активность вражеских ДРГ. В оккупированном Северодонецке “прокуратуру” возглавил предатель Украины, бывший адвокат Саркисян.

Донецкая область: российская армия обстреляла Авдеевку (жилой сектор, район церкви, садового общества и дома культуры), Красногоровку (жилой сектор), Торецк (жилой сектор), Бахмут (жилой сектор).

Утром ракеты прилетели по Константиновке, Краматорску, Нью-Йорку. За сутки по области — четверо погибших и восемь раненых.

Николаевская область: утром российский враг обстрелял село Широкое за пределами населенного пункта. Пострадавших нет. Также под обстрелами оказались территории вблизи пгт Березнеговатое, села Кавказ, Семеновка и Высунск.

В Херсонской области напряженная ситуация по всей области. После взрывов в Новой Каховке повреждены многие объекты инфраструктуры и домов местных жителей.

В Бериславском районе в результате боев есть погибшие и раненые. Продолжает поступать информация о похищении людей.

В оккупированном Херсоне увеличилось количество российских патрульных полицейских.

Напомним, что война в Украине длится уже 140-й день.

За ситуацией на фронте можно следить на карте боевых действий в Украине.

Фото: Донецкая ОВА