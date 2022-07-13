На период военного положения военнослужащие и правоохранители должны будут сдать ДНК-данные

Июль, 13 в 18:05

На период военного положения военнослужащие и правоохранители должны будут сдавать ДНК-данные, чтобы их можно было идентифицировать.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил замминистра внутренних дел Игорь Бондаренко. Нововведение связано с принятием закона №4265 О государственной регистрации геномной информации человека.

— Относительно обязательной регистрации, есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и у сотрудников правоохранительных органов. То есть у представителей профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери из-за вооруженной агрессии РФ. Такая практика есть в европейских странах, США, – сказал Игорь Бондаренко.

Он добавил, что данные военнослужащих не вносятся сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах бойцов и берутся только тогда, когда есть необходимость провести экспертизу.

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Отметим, что сейчас в Украине функционируют 13 лабораторий ДНК, которые относятся к экспертной службе Министерства внутренних дел.