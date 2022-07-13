В белорусском небе снова виднеется А-50: предназначение и характеристики самолета
В Беларуси снова подняли в небо самолет дальнего радиообнаружения А-50 и несколько истребителей.
Какие технические характеристики имеет самолет А-50 — узнавали Факты ICTV.
А-50 — что это за самолет
Это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Принят на вооружение в 1989 году.
А-50 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену старого Ту-126. К новому самолету добавили радиотехнический комплекс Шмель, который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
Назначение ДРЛО А-50 заключается в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.
Также А-50 может служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.
ДРЛО А-50 имеет несколько модификаций:
- А-50М — с модернизированным комплексом Шмель-М.
- А-50І — российско-израильская модификация А-50.
- А-50ЕІ — экспортный вариант для ВВС Индии.
- А-50У — варианты модернизации серийных самолетов А-50.
Технические характеристики:
- Длина: 48,27 м
- Размах крыла: 50,5 м
- Высота: 14,8 м
- Площадь крыла: 300 м2
- Взлетный вес: 190 000 кг
- Объем топлива: 109 480 л
Летние характеристики:
- Крейсерская скорость: 800 км / ч
- Практическая дальность: 7500 км
- Длина разбега: 1540 м
- Длина пробега: 1050 м
- Продолжительность полета: 9,3 ч (максимальная без дозаправки)
- Тяговооруженность: 0,34 кгс / кг
Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:
- бомбардировщики: до 650 км
- истребители: 300 км
- крылатые ракеты: 215 км