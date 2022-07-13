Июль, 13 в 8:37

В Луганской области наши военные чуть ли не ежедневно обезвреживают диверсионные группы врага. Причиной такой активности оккупантов является уничтожение их складов с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, российская армия не прекращает ежедневных обстрелов, однако бережет имеющиеся запасы снарядов, потому что их снабжение прерывает работа нашего нового дальнобойного оружия.

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— Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно. Поэтому вперед снова идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне, — рассказал Гайдай.

Враг пытается наступать не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и из Изюмского направления.

По словам Сергея Гайдая, российская армия продолжает из артиллерии и авиации обстреливать районы административных границ областей. В частности, оккупанты бьют по Верхнекаменскому и Белогоровке.

Всего за сутки зафиксировано четыре ракетных и два авиационных удара.

12 июля россияне 13 раз били из артиллерии в сторону мирных домов — есть разрушения.

Источник: Луганская ОВА

Фото: Луганская ОВА