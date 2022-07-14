Июль, 13 в 23:10

Украина ведет переговоры по поводу ракет, которые летят на расстояние 300 километров.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире в Фейгин Live. Он отметил, что после успешного использования ВСУ систем HIMARS Россия находится на распутье, а Путин “начинает нервничать”.

– РФ на распутье, ищут способы радикально решить проблему. Они понимают, если 10 HIMARS сделали такое с их войсками, то что сделают 20 или 30 HIMARS, которые будут. Сегодня мелькнула информация, не могу подтвердить или опровергнуть, но просто озвучу вслух, что мы ведем переговоры по поводу ракет, которые летят на 300 километров. Можете представить последствия, – сказал он.

По словам Арестовича, общее количество потерь РФ приближается к 100 тыс. убитыми.

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Также советник главы Офиса президента отметил, что Россия не сможет подготовить наступление “страшнее 24 февраля”.