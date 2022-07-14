Украина может получить ракеты, которые летят на расстояние 300 километров — Арестович
Украина ведет переговоры по поводу ракет, которые летят на расстояние 300 километров.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире в Фейгин Live. Он отметил, что после успешного использования ВСУ систем HIMARS Россия находится на распутье, а Путин “начинает нервничать”.
– РФ на распутье, ищут способы радикально решить проблему. Они понимают, если 10 HIMARS сделали такое с их войсками, то что сделают 20 или 30 HIMARS, которые будут. Сегодня мелькнула информация, не могу подтвердить или опровергнуть, но просто озвучу вслух, что мы ведем переговоры по поводу ракет, которые летят на 300 километров. Можете представить последствия, – сказал он.
По словам Арестовича, общее количество потерь РФ приближается к 100 тыс. убитыми.
Также советник главы Офиса президента отметил, что Россия не сможет подготовить наступление “страшнее 24 февраля”.
— В таких условиях нельзя провести мобилизацию, россияне не хотят тратить на войну ни копейки, ни уж тем более собственные жизни. В таких условиях невозможно проводить мероприятия, которые призваны к резкой эскалации войны. Какое-то там наступление остатками сил, которые сейчас стоят на украинской границе — это в 30 раз слабее, чем то, что было 24 числа. А мы в 100 раз более готовы к обороне, мобилизованы, там перекопано все, вооружены западным оружием, — добавил Арестович.