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Факты / Украина / Общество

Ан-22 Антей заметили в Беларуси: что известно о самом большом в мире транспортном самолете

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Ан-22 Антей
Фото: Depositphotos

13 июля в Беларуси на одном из военных аэродромов заметили самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет — Ан-22 Антей.

Самолет прилетел в Мачулище (Минская область), после этого на военном аэродроме пропал свет.

О назначении и технических характеристиках Ан-22 Антей — узнавали Факты ICTV.

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Это советский турбовинтовой, широкофюзеляжный транспортный самолет, который установил 41 мировой авиационный рекорд.

Кстати, создан он в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. А.К. Антонова в 1965 году.

Изначально он разрабатывался для нужд военных, но после запуска в серийное производство выполнял перевозки сугубо мирных грузов.

Ан-22 Антей — мощный грузоперевозчик, который способен доставить любую военную технику.

Среди главных особенностей:

  • Самолет обладает широким фюзеляжем.
  • Хвостовая часть скошена вверх, имеет большой люк. Именно через люк возможна нагрузка даже танков и баллистических ракет или их элементов.
  • Крыло расположено в верхней части, в нем щелевые закрылки.
  • Шасси из трех стоек: передняя — поворотная, имеет два колеса 1450*580, по одному с каждой стороны. Задние две опоры основные, имеют тележки из шести колес размером 1750 * 730 мм каждое, по высоте больше среднего роста человека.

Ан-22 Антей

  • Ан-22 способен регулировать давление в камерах колес, что позволяет совершать посадку даже на грунт.
  • Экипаж самолета состоит из шести человек.
  • Отсек для пассажиров рассчитан на 29 человек, пассажирский салон располагается перед грузовым отсеком.

Технические характеристики Ан-22 Антей

  • Длина — 57,31 м
  • Высота — 12,53 м
  • Размах крыла — 64,40 м
  • Крейсерская скорость — 580 км/ч
  • Практическая дальность — 5 225 км
  • Перегонная дальность — 8 500 км
  • Длина разгона — 1 460 м
  • Длина пробега — 800-1040 м
  • Максимальная высота — 9 тыс. м
  • Скорость полета — 650 км / ч
  • Экипаж — пять-семь человек
  • Грузоподъемность: эксплуатационная — 40 т; максимальная — 60 т;
  • Масса снаряженного: 120 тыс. кг;
  • Нормальная взлетная масса: 205 тыс. кг;
  • Максимальная взлетная масса: 226 тыс. кг.

В общем, размеры Антея позволяют перевозить до 700 человек, или четыре БМП, или танк, или же любой фронтовой самолет, вертолет.

То есть Ан-22 способен в короткие сроки перевезти полк солдат с техникой и вооружением.

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