Июль, 14 в 17:07

13 июля в Беларуси на одном из военных аэродромов заметили самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет — Ан-22 Антей.

Самолет прилетел в Мачулище (Минская область), после этого на военном аэродроме пропал свет.

О назначении и технических характеристиках Ан-22 Антей — узнавали Факты ICTV.

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Ан-22 Антей — что за самолет

Это советский турбовинтовой, широкофюзеляжный транспортный самолет, который установил 41 мировой авиационный рекорд.

Кстати, создан он в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. А.К. Антонова в 1965 году.

Изначально он разрабатывался для нужд военных, но после запуска в серийное производство выполнял перевозки сугубо мирных грузов.

Ан-22 Антей — мощный грузоперевозчик, который способен доставить любую военную технику.

Среди главных особенностей:

Самолет обладает широким фюзеляжем.

Хвостовая часть скошена вверх, имеет большой люк. Именно через люк возможна нагрузка даже танков и баллистических ракет или их элементов.

Крыло расположено в верхней части, в нем щелевые закрылки.

Шасси из трех стоек: передняя — поворотная, имеет два колеса 1450*580, по одному с каждой стороны. Задние две опоры основные, имеют тележки из шести колес размером 1750 * 730 мм каждое, по высоте больше среднего роста человека.

Ан-22 способен регулировать давление в камерах колес, что позволяет совершать посадку даже на грунт.

Экипаж самолета состоит из шести человек.

Отсек для пассажиров рассчитан на 29 человек, пассажирский салон располагается перед грузовым отсеком.

Технические характеристики Ан-22 Антей

Длина — 57,31 м

Высота — 12,53 м

Размах крыла — 64,40 м

Крейсерская скорость — 580 км/ч

Практическая дальность — 5 225 км

Перегонная дальность — 8 500 км

Длина разгона — 1 460 м

Длина пробега — 800-1040 м

Максимальная высота — 9 тыс. м

Скорость полета — 650 км / ч

Экипаж — пять-семь человек

Грузоподъемность: эксплуатационная — 40 т; максимальная — 60 т;

— 40 т; — 60 т; Масса снаряженного: 120 тыс. кг;

Нормальная взлетная масса: 205 тыс. кг;

Максимальная взлетная масса: 226 тыс. кг.

В общем, размеры Антея позволяют перевозить до 700 человек, или четыре БМП, или танк, или же любой фронтовой самолет, вертолет.

То есть Ан-22 способен в короткие сроки перевезти полк солдат с техникой и вооружением.