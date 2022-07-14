Ан-22 Антей заметили в Беларуси: что известно о самом большом в мире транспортном самолете
13 июля в Беларуси на одном из военных аэродромов заметили самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет — Ан-22 Антей.
Самолет прилетел в Мачулище (Минская область), после этого на военном аэродроме пропал свет.
О назначении и технических характеристиках Ан-22 Антей — узнавали Факты ICTV.
Ан-22 Антей — что за самолет
Это советский турбовинтовой, широкофюзеляжный транспортный самолет, который установил 41 мировой авиационный рекорд.
Кстати, создан он в Киеве Авиационным научно-техническим комплексом им. А.К. Антонова в 1965 году.
Изначально он разрабатывался для нужд военных, но после запуска в серийное производство выполнял перевозки сугубо мирных грузов.
Ан-22 Антей — мощный грузоперевозчик, который способен доставить любую военную технику.
Среди главных особенностей:
- Самолет обладает широким фюзеляжем.
- Хвостовая часть скошена вверх, имеет большой люк. Именно через люк возможна нагрузка даже танков и баллистических ракет или их элементов.
- Крыло расположено в верхней части, в нем щелевые закрылки.
- Шасси из трех стоек: передняя — поворотная, имеет два колеса 1450*580, по одному с каждой стороны. Задние две опоры основные, имеют тележки из шести колес размером 1750 * 730 мм каждое, по высоте больше среднего роста человека.
- Ан-22 способен регулировать давление в камерах колес, что позволяет совершать посадку даже на грунт.
- Экипаж самолета состоит из шести человек.
- Отсек для пассажиров рассчитан на 29 человек, пассажирский салон располагается перед грузовым отсеком.
Технические характеристики Ан-22 Антей
- Длина — 57,31 м
- Высота — 12,53 м
- Размах крыла — 64,40 м
- Крейсерская скорость — 580 км/ч
- Практическая дальность — 5 225 км
- Перегонная дальность — 8 500 км
- Длина разгона — 1 460 м
- Длина пробега — 800-1040 м
- Максимальная высота — 9 тыс. м
- Скорость полета — 650 км / ч
- Экипаж — пять-семь человек
- Грузоподъемность: эксплуатационная — 40 т; максимальная — 60 т;
- Масса снаряженного: 120 тыс. кг;
- Нормальная взлетная масса: 205 тыс. кг;
- Максимальная взлетная масса: 226 тыс. кг.
В общем, размеры Антея позволяют перевозить до 700 человек, или четыре БМП, или танк, или же любой фронтовой самолет, вертолет.
То есть Ан-22 способен в короткие сроки перевезти полк солдат с техникой и вооружением.