Июль, 14 в 19:53

Пенсионеры в Украине ежемесячно получают пенсионные выплаты. Однако размер пенсий зависит и от страхового стража, и от профессии пенсионера.

Размер обычной средней пенсии и пенсии военного — читайте в нашем материале.

Размер средней пенсии на 1 июля

По состоянию на 1 июля средний размер пенсии — 4 437 тыс. грн. Это почти на 660 грн больше по сравнению с 1 июля 2021 года.

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Зато средний размер военных пенсий за год вырос более чем на 3 тыс. грн. Сегодня военная пенсия — 8 900 грн.

В то же время, с 1 июля 2022 года также выросла минимальная и максимальная пенсия:

минимальная — 2 027 грн;

максимальная — 20 270 грн.

В Минсоцполитики отметили, что за январь-июнь 2022 года в Пенсионный фонд поступило 272,7 млрд грн доходов, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В том числе от уплаты единого социального взноса поступило на 25 млрд грн больше, чем в прошлом году.