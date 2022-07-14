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Факты / Украина / Общество

Что такое универсальная государственная помощь и что она будет предусматривать

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Что такое универсальная государственная помощь и что она будет предусматривать
Фото: Depositphotos

В Украине введут универсальную государственную социальную помощь. Что она будет предусматривать — читайте в нашем материале.

Универсальная государственная помощь — что это

Как сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сейчас она завершает работу над проектом закона Об универсальной государственной социальной помощи.

Этот законопроект предусматривает гарантированную помощь для людей пожилого возраста, людей с инвалидностью и семей, воспитывающих детей.

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В общем, эта универсальная помощь соединит в себе различные виды государственной помощи, предусмотренные в более чем 10 нормативных актах, которые могут выплачиваться человеку на протяжении всей жизни.

Лазебная отметила, что помощь одновременно позволит обеспечить выполнение Конвенции МОТ 102 О минимальных нормах социального обеспечения, ратифицированной Украиной.

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