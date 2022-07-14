Июль, 14 в 16:58

Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на трагедию в Виннице, назвав Россию страной-террористом.

Также Зеленская упрекнула соцсеть Instagram, которая постоянно блокирует посты с фотографиями последствий российских зверств в Украине.

— Это фото Instagram скроет от вас как “травмирующее”. Как будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая. Но тот, кто имеет человечность, увидит: ребенок, его коляска, мама, — заявила первая леди.

Сейчас смотрят

Речь идет о молодой женщине и ее дочери, которые в момент ракетного удара направлялись на развивающие занятия. В итоге девочка погибла, а за жизнь женщины борются врачи. Известно, что она в результате удара осталась без ноги.

— 20 погибших в центре города – в офисном здании, в медицинском центре, на парковке. Среди них – трое детей. Россия – государство-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать. Если не испугаешься скрытого фото. Ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его, – подчеркнула Зеленская.

Ракетный удар по Виннице

Российские оккупанты 14 июля нанесли ракетные удары по Виннице. Эпицентр трагедии пришелся на центр города.

Согласно последним данным ГСЧС, в результате ракетного удара погиб 21 человек, в том числе три ребенка. Еще 91 человек обратился за медицинской помощью, из которых 52 – понадобилась госпитализация. 42 человека до сих пор ищут спасатели.