Июль, 14 в 14:59

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предлагают ставить на военный учет пригодных к службе женщин только с их согласия. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Там пояснили, что проведение общей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в ВС остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

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— Опыт развертывания воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Главным управлением персонала Генштаба ВСУ проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия.

Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин на военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

17 декабря 2021 года вступил в силу документ об обязательном военном учете для женщин. Это будет происходить, если профессия входит в расширенный список, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В январе 21 января 2022 года Министерство обороны подготовило новый приказ о военном учете для женщин. В нем были определены только 14 специальностей и 6 профессий, получение которых будет предусматривать постановку на военный учет.