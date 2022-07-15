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Факты / Украина / Общество

Сможет ли самолет-разведчик А-50 отследить позиции HIMARS – объяснение военного эксперта

Юля Захарченко, редактор ленты
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Самолет-разведчик А-50, который периодически барражирует вдоль белорусско-украинской границы, не может отслеживать залповые удары из РСЗО HIMARS и определять их позиции для дальнейшего уничтожения. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Нет, не может. Залпы и стрельбу HIMARS очень тяжело определить, тем более с такого большого расстояния, да и сам HIMARS. Вот для этого самолета было бы хорошо заметной целью — это движение колонны машин. Это он хорошо увидит и сможет определить координаты.

Движение железнодорожного состава тоже является хорошо заметной мишенью. Но когда идет одиночная машина, тот же HIMARS, а еще и если по трассе едет несколько машин, это тяжело.

По его словам, РСЗО HIMARS меньше видно на радаре, чем фуру с железным контейнером. Жданов отметил, что с крайне низкой вероятностью разведывательный самолет А-50 может вычислить позиции, места расположения и маршруты движения.

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— Кстати, фура по размер намного больше, чем HIMARS. Если фура, допустим, с железным контейнером или на платформе, то она экранирует намного сильнее и ярче на радаре, чем HIMARS. Этот самолет вряд ли может быть полезен и вычислять позиции, места расположения, маршруты движения наших реактивных систем залпового огня типа HIMARS.

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