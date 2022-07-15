Планируют построить доты: армия РФ пытается укрепить линии обороны вдоль Херсона

Июль, 15 в 1:34

В Херсонской области российские войска пытаются укрепить свои линии обороны, чтобы не дать возможность Вооруженным силам Украины деоккупировать регион. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— На Херсонском направлении противник применяет все меры для создания укрепленной линии обороны. Появилась информация, что они начинают докапываться в районе Антоновского моста. Я бы сказал, что это довольно нехороший признак для нас. Почему? Они таким образом укрепляют свою оборону. Они обеспечивают “живучесть” всей группировки вокруг Херсона. Получается так, что мы не разрушаем Антоновский мост, тем самым даем возможность противнику постоянно снабжать группировку войск в районе Херсона.

По его мнению, в случае отступления российские войска взорвут Антоновский мост, соединяющий Херсон с левым берегом Днепра (Олешками и Голой Пристанью).

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— Я не думаю, что противник оставит нам этот мост, если будет отступать от Херсона на левый берег реки Днепр. Они его взорвут. Он заминирован. Мы об этом прекрасно знаем. Но мы его почему-то до сей пор не разрушили, даем возможность противнику снабжать всю группировку техникой и боеприпасами.

Жданов отметил, что оккупанты планируют выкопать доты под Херсоном, чтобы создать сплошную линию обороны от штурма Вооруженных сил Украины.