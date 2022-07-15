Июль, 15 в 16:09

Когда родной или знакомый человек попадает в плен, первое, что приходит в голову: нужно помочь. Чем, как, неизвестно, но мысль “что-то надо делать” — первая. Но чрезмерная активность в этом вопросе, да еще самостоятельные действия, может привести к нежелательному результату.

Итак, чтобы не навредить близкому человеку, прислушайтесь к советам официальных лиц, занимающихся вопросами пленных, их освобождению и т.д.

– Вопросом обмена пленных занимаются профессионалы, – пишет заместитель министра обороны Анна Маляр. – Любая публичность конкретного пленника обычно приводит к увеличению требований врага по обмену и увеличивает личную опасность для этого человека.

Поэтому, если ваш знакомый или родственник попали в плен, держите связь с государственными органами, занимающимися обменом. Все свои публичные действия координируйте с ними, чтобы благими намерениями не устилать дорогу в ад.

Сейчас смотрят

В Украине создан Координационный штаб по обращению с военнопленными: публичное распространение информации о пленных может повредить процессу обмена. Будьте осторожны.

Не распространяйте развернутую информацию о конкретном человеке, который находится в плену. Любые данные о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага. Эта информация может осложнить процесс обмена и представлять опасность для самого пленника.

Распространение информации о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен грозит самому пленнику и его боевым собратьям и военному подразделению.

Украинское государство делает все возможное, чтобы каждый наш защитник вернулся домой.

Если вы потеряли связь с близким человеком, находящимся на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях или имеете подозрение, что ваш близкий человек находится в плену у врага – обращайтесь в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами поиска и обмена пленных.

Контакты

Консультационная линия Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными:

+380954127424

Прием звонков: пн-пт с 10:00 до 16:00 часов.

Адрес приемной: г. Киев, ул. Спасская, 37

Национальное информационное бюро: 1648

(044) 287 81 65

Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ:

+380676508332

+380980873601

Национальная полиция:

+380894201866

Международный комитет Красного Креста:

0 800 300 155

Источник: Анна Маляр