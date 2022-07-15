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Рассчитано на проживание более 350 человек: в Макарове открыли временный модульный городок

Юля Захарченко, редактор ленты
Рассчитано на проживание более 350 человек: в Макарове открыли временный модульный городок

В поселке городского типа Макаров открыли временный модульный городок для мирных жителей, потерявших жилье в результате российских бомбардировок. Оно имеет 88 комнат, рассчитанных на временное проживание 352 человек.

Более 30 семей уже подали заявки на проживание и готовятся к заселению. Проект реализован благодаря правительству Польши, сообщили в Киевской ОВА.

Фото: Киевская ОВА

— Продолжаем реализовывать подобные проекты в деоккупированных областях. Модульное жилье временное, забота — не временная, — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Фото: Киевская ОВА

Чтобы поселиться в модульном городке, местные жители могут обращаться в Макаровский поселковый совет по телефонам +38(097)881-74-02 или +38(093)611-09-98.

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Источник: Киевская ОВА

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