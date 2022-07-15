В Северодонецке взорвали авто с оккупантами, шесть раненых
В Луганской области среди местного населения растет недовольство российскими оккупационными властями и военными, поскольку они в основном мародерят и угрожают.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Так, в Северодонецке на центральной улице города вчера “неожиданно” взорвалось авто с оккупантами. Шесть человек получили ранения, из которых четверо – в тяжелом состоянии.
А вообще оккупационные власти пытаются заверить местное население, что якобы возможно быстро наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях.
— Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, Кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки возобновления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет, – заметил Сергей Гайдай.
Глава области также сообщил, что в регионе оккупанты не прекращают похищать и пытать людей. На данный момент неизвестно, скольких украинцев замучили россияне в недавно захваченных городах.
— Охоту за людьми с “неправильной” позицией оккупанты не прекращают. Жаль, что эту позицию оценивают соседи и даже родственники луганчан, сливая адреса и возможные места укрытия граждан, — рассказал Сергей Гайдай.
Ранее сообщалось, что Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы — российские оккупанты мародерят имущество горожан.
Фото: Сергей Гайдай