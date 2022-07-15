В Запорожской области украинские защитники сбили два российских самолета Су-25

Июль, 15 в 16:34

Вооруженные силы Украины сбили два российских самолета на Запорожском направлении. Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 уничтожен, а другой поражен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, недавно в районе города Орехов и села Степное российская армия пыталась атаковать с двух Су-25 позиции украинских бойцов. Однако наши воины действовали на опережение, прицельно ударив по самолетам РФ из переносных зенитно-ракетных комплексов.

– И так будет с каждым оккупантом, пришедшим на украинскую землю! Работаем дальше, — подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Также недавно спецназовцы СБУ уничтожили четыре российских боевых машины пехоты, один бронетранспортер, состав боекомплекта и позиции российских военных.