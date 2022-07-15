Июль, 15 в 16:46

В Украине волну возмущения вызвало вручение повесток прямо посреди улицы, на пляже, блокпосту, АЗС или в другом месте.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, зачем вручают повестки в таких местах, кто может их вручать и как формируются мобилизационные планы.

Выдача повестки не означает прямой призыв в ВСУ

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По словам Горбача, повестка в первую очередь дается, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования. Начальнику этого центра надо уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья и, возможно, затем при необходимости уже призывать на службу, если тот соответствует всем критериям.

— Вручить повестку могут в любом месте, не запрещенном законом. Почему это происходит? Потому что начальник территориального центра комплектования выбирает наиболее вероятные места, где за более короткое время можно выполнить задание, — говорит он.

Они обязаны вести учет военнообязанных, вызвать их в территориальные центры, уточнять военные данные, чтобы иметь достоверную информацию об их количестве. Именно поэтому выбирают места, где скопления людей, ведь эффективность вручения этой повестки будет гораздо больше, чем если они будут ходить по домам в поисках военнообязанных.

Кто может вручить повестку

Вручить повестку может не только представитель центра комплектования. Это могут быть и главы ОТГ, руководитель организации, где работает военнообязанный, уполномоченное лицо, работающее вместе с территориальным центром укомплектования.

Как формируются мобилизационные планы

Горбач рассказал, что обычно комплектование воинских частей происходит по территориальному принципу.

— Благодаря военному учету мы располагаем информацией, где, сколько и в каком регионе находятся граждане, и каких специальностей. Также могут привлекаться специалисты из других регионов, – пояснил начальник.

Он подчеркнул, если в западных регионах граждан сейчас больше, соответственно, и планы у них будут больше.

Привлечены ли уже все добровольцы

Есть добровольцы, которых до сих пор не мобилизовали. Это связано с тем, что плановые задачи ставят не по количеству людей, а по соответствующим специалистам. Если этот доброволец в определенном регионе, территориальном центре изъявил желание вступить в ряды ВСУ, но этот регион не комплектует такими специалистами какую-либо воинскую часть, то он будет стоять в очереди.

– В случае необходимости его вызовут. Напомнят, что мобилизация не имеет добровольной основы, то есть на законодательном уровне – это военная служба по призыву. Добровольная служба – по контракту, – указывает эксперт.

Кроме того, призвать могут и людей, не совсем желающих уходить на фронт. Следует помнить, что согласно Конституции Украины, обязанность каждого гражданина – защищать государство.

Повестка – это наказание?

В связи с тем, что во время боевых действий многие мигрировали, сейчас очень серьезный вопрос — в уточнении пребывания военнообязанных.

Горбач уверяет, что повестка не применяется как наказание. Тем более невозможно, чтобы вручили повестку, которая сразу бы отправила человека в воинскую часть. Такую вручают только тогда, когда гражданин прошел медосмотр, уточнены все данные.

— Потому это заблуждение, что на постах за нарушение правил дорожного движения вручают повестки с целью наказания и призыва в ВСУ, — опроверг слухи Горбач.

Повестки могут прийти всем

Эксперт настаивает, что каждый человек должен ответственно относиться к своим обязанностям, указанным в законодательстве. Поэтому каждому гражданину при переезде следует прийти в центр комплектования и предоставить все свои сведения и контакты.

Горбач отмечает: если бы так поступали все граждане, сейчас не было бы необходимости вручать повестки для дополнительного уточнения данных.