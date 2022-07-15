Июль, 15 в 17:25

Полномасштабная война в Украине затронула все аспекты жизни украинцев, не обошла она стороной и поступление абитуриентов в высшие учебные заведения в этом году.

Какие правила приема документов в вузы и когда их можно подавать — узнавали Факты ICTV.

Вступительная кампания 2022

Она стартует 1 июля с регистрации электронных кабинетов для поступления в вуз.

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Для регистрации электронного кабинета необходимо ввести:

адрес актуальной электронной почты (она станет логином в личном электронном кабинете) и пароль;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании (ПОСО);

номер, PIN-код, год получения сертификата ВНО;

средний балл документа о ПОСО.

Далее на указанную почту придет письмо со ссылкой (будет действовать только в течение часа), по которому поступающий должен перейти для завершения регистрации е-кабинета.

С 14 июля в электронном кабинете появится возможность подавать заявления на поступление, а также документы в вузы.

В 2022 году абитуриент имеет право подать 20 заявлений, при этом для поступления на бюджет их количество не должно превышать 5.

Прием заявлений начинается 14 июля и продлится до:

18.00 16 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

– для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов; 18.00 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были сданы с 1 по 13 июля.

Информация о сроках приема заявлений и документов для участия во вступительных экзаменах, творческих конкурсах публикуется на официальном сайте учреждения высшего образования.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся в несколько этапов:

для поступающих на бюджетные места с 1 по 13 июля включительно;

включительно; для поступающих на контракт с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии.

Получение результатов — даты

Результаты поступления будут обнародованы 22 июля. Именно в этот день можно увидеть рейтинги лиц, которых рекомендовано к зачислению на обучение на бюджет.

После получения рекомендации поступающий должен подтвердить свое желание учиться на бюджете в определенном вузе. Затем необходимо подать оригиналы документов.

Если после 12.00 22 июля в вашем кабинете ничего не изменилось, это означает, что вам не предоставили рекомендацию на зачисление на бюджет. Поэтому вы можете претендовать на обучение на контракте.

Зачисление поступающих на обучение на бюджет состоится 5 августа, на контракт – не позднее 30 сентября 2022 года.