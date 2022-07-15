Июль, 15 в 14:53

С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час.

Он предусматривает запрет пребывания на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

Исключением может служить только воздушная тревога, именно тогда украинцы могут передвигаться по улице, когда направляются к укрытию.

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Предусмотрена ли ответственность за нарушение комендантского часа — читайте в нашем материале.

Нарушение комендантского часа

Сейчас законодательством Украины не предусмотрено никакой ответственности за это. Однако юрист Ростислав Кравец отмечает, что все может измениться.

— Сейчас в Раде зарегистрировали законопроект, который вводит штрафы для нарушителей комендантского часа во время военного положения. Соответственно, если закон примут, всех нарушителей будут наказывать штрафами, — говорит юрист.

На сайте украинского парламента отмечается, что авторы проекта предлагают ввести в Кодекс об админнарушении новую статью, которая и будет предусматривать штрафы.

Если нарушителя поймают впервые, он получит предупреждение или штраф от 510 до 850 грн.

В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа вырастет — от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн.

Сейчас законопроект предоставлен на ознакомление. После этого его должны вынести на голосование во время заседания Верховной Рады.

Однако не стоит забывать, что сейчас комендантский патруль имеет право: