Июль, 15 в 18:45

Вооруженные силы Украины успешно отбили штурм российских войск на нескольких направлениях: Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка, Нагорного, Белогоровки, дороги Бахмут – Лисичанск и других.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские воины снова успешно отбили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.

На Донецком направлении враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии. Оккупанты пытаются расширить временно оккупированные территории и выйти на административную границу Донецкой области.

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Российская армия нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск, осуществляли штурм в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все несуразные попытки врага и отбросили назад.

Захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина. В результате оккупанты понесли потери и откатились назад. В районах Павлограда и Покровска российские войска вели воздушную разведку из беспилотников.