Не переплачивать и чувствовать себя комфортно: как правильно выбрать обогреватель

Июль, 16 в 8:00

Украинцев ждет едва ли не самый сложный отопительный сезон – уничтожено много жилищно-коммунальной инфраструктуры, рашисты продолжают целить по важным объектам, ограничены запасы газа.

Чтобы пройти отопительный сезон, Украине нужно 19 млрд кубов газа, пока в подземных хранилищах закачано 11 млрд. В Нафтогазе заявили, то, чего не хватит, можем импортировать из-за границы, но это будет стоить безумных денег.

Что будет с голубым топливом — пока неизвестно, а вот по производству электроэнергии в государстве уверяют — все по плану. Производим больше, чем потребляем, недавно начали даже продавать за границу.

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Генерация на оккупированных территориях продолжает производить электроэнергию для Украины, ведь все подключено к нашей энергосистеме. Веерных отключений этой зимой не будет, уверяют чиновники. Поэтому как альтернативу газовому вполне можно рассматривать электрическое отопление: либо как дополнительное, либо как основное.

Что лучше выбрать, чтобы было эффективно, безопасно и доступно, Факты ICTV спросили у специалиста компании по инженерным решениям Богдана Березенского.

Обогреватель

Самый простой и доступный вариант для дополнительного обогрева комнаты, который всегда можно перенести в другое помещение. В настоящее время производители предлагают большой выбор обогревателей. Имеются масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели, конвекторы, тепловентиляторы.

Но главное – подобрать устройство правильной мощности. Стандартный выбор на 10 м² – это 1 кВт, на 20 м² соответственно 2 кВт.

По словам Богдана Березенского, если вы берете обогреватель для полностью неотапливаемой комнаты, прогадав с мощностью – будете мерзнуть. Но если обогреватель планируете использовать как дополнительный источник отопления, то можно выбирать с вдвое меньшей мощностью, то есть на 10 м² – 500 Вт.

Современные обогреватели достаточно быстро нагревают комнату, но в то же время очень сушат воздух. Поэтому человек может плохо себя чувствовать. Поэтому специалист советует приобрести для жилья термогигрометр – это домашний термометр, показывающий температуру воздуха в комнате и влажность. Стоит до 500 грн.

А также увлажнитель воздуха, они разные по стоимости – от 700 грн. Модели за 1 500 грн будет вполне достаточно, чтобы воздух не пересыхал и человек себя хорошо чувствовал.

– Есть такой миф, что некоторые конвекторы или обогреватели сушат воздух. На самом деле любой обогреватель будет сушить воздух, это физика: чем более высокую температуру будете ставить, тем больше будет уменьшаться влажность. Если вы поставите температуру 20-21 градуса, у вас будет нормальная влажность. Но людям, конечно, хочется больше, ставят 25 градусов, и от этого снижается влажность, – говорит специалист компании по инженерным решениям Богдан Березенский.

Комфортная для организма температура – ​​21-22 градуса, влажность – 40-60%.

Важны и правила безопасности пользования обогревателями. Нередки случаи, когда из-за изношенных электросетей включенные приборы приводят к замыканию, пожару.

Поэтому за ними надо следить, не оставлять на ночь, тем более не сушить на обогревателях вещи. Следует выбирать приборы, которые будут автоматически выключаться в случае перенапряжения или других сбоев. Стоят обогреватели от 1 500 грн до 3 тыс. грн в зависимости от мощности.

Керамическая панель

Современный и стильный вариант, который часто выбирают украинцы из-за привлекательного внешнего вида. Керамическая панель постепенно нагревается, а затем автоматически отключается и отдает тепло комнате. Стоимость керамических панелей тоже стартует от 1 500 грн, чем мощнее модель, тем дороже.

Но, по словам Богдана, некоторые модели имеют специальные программаторы, помогающие экономить электроэнергию. Нужно запрограммировать панель и ночью она будет отключаться, чтобы потом вы не платили лишнего за коммунальные.

Кондиционер

Кондиционер не только необходим для жаркого лета, это также вариант согреться зимой. Для этого нужно выбирать специальные модели, работающие как на охлаждение, так и на обогрев.

По словам Богдана, кондиционер – едва ли не самый быстрый и экономный вариант обогрева, ведь быстро нагревает комнату и в то же время меньше потребляет электроэнергии, чем стандартные обогреватели.

Большинство таких кондиционеров работают при температуре до -15 градусов. В чем их недостаток – это способ обогрева через движение воздуха: когда он работает – нам тепло, а когда отключаем, становится холодно.

А обогреватели, батареи, конвекторы обогревают воздух, тепло дольше держится. Цены на кондиционеры, конечно, выше, но устройство универсальное, говорит специалист по инженерным решениям.

– Сам прибор будет дороже. Но в зависимости, с чем сравнивать. Если сейчас летом вы планируете ставить кондиционер и думаете, какую взять модель, то лучше выбрать с обогревом. Да, это будет на 10 тыс. дороже. Но давайте посчитаем: ставим простой кондиционер, потом за 3 тыс. покупаем еще отопитель, еще средства за монтаж. В то время как кондиционер на обогрев сразу будет стоить 15-17 тыс.,– советует Богдан Березенский.

Индивидуальное отопление – электрокотел

В городах, где в результате боевых действий была повреждена коммунальная инфраструктура, жителей призывают переходить на индивидуальное отопление, чтобы не зависеть от централизованного.

В противовес газовым котлам электрические просты и безопасны в эксплуатации – их проще устанавливать, нет выбросов горения. Из недостатков: если в доме перебои с электричеством, котел будет постоянно выключаться из-за автоматики.

Если в вашем доме часто исчезает свет, электроотопление тоже не вариант – будете мерзнуть. По словам специалистов, чаще электрокотлы устанавливают в маленьких зданиях, он прекрасно подойдет для квартиры, идеально совместить его с теплым полом. А для помещений более 180 кв. м лучше выбрать газовый котел.

Электроотопление – не дешевое удовольствие, но можно немного экономить благодаря двухзонному счетчику, включать отопление ночью, когда действует вдвое меньший ночной тариф.

Богдан советует, что сейчас, когда ситуация нестабильна и постоянно меняется, стоит иметь несколько альтернативных источников отопления. Если у вас централизованное, приобрести отопитель или кондиционер. Если индивидуальное газовое – дополнительно электрокотел.

Да, это дополнительные расходы, но это уверенность, что вы переживете эту зиму даже в случае экстренных ситуаций с теплоснабжением в стране.

Фото: Pexels, Pixabay.