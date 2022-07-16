Июль, 16 в 13:02

Стали известны сотни псевдоэкспертов из международного сообщества, продвигающие пророссийские нарративы. Среди них – ученые, военные, журналисты и политики.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что условно псевдоспикеров можно разделить на три группы:

приверженцы идеи кремлевского режима (20% от общего количества);

“сочувствующие” народу Украины, оправдывающие агрессивные действия России (ориентировочно 60% спикеров);

противники российской агрессии, склоняющие Украину к переговорам и выступающих против предоставления вооружения нашей стране (около 20% псевдоэкспертов).

Более сотни представителей международного сообщества продвигают пропаганду РФ — перечень / 6 фотографий

Третья группа лиц провоцирует больше всего вызовов для информационной безопасности Украины. Преимущественно среди них — влиятельные аналитики, депутаты Европейского парламента и международные журналисты.