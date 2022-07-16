Более сотни представителей международного сообщества продвигают пропаганду РФ — перечень
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Стали известны сотни псевдоэкспертов из международного сообщества, продвигающие пророссийские нарративы. Среди них – ученые, военные, журналисты и политики.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что условно псевдоспикеров можно разделить на три группы:
- приверженцы идеи кремлевского режима (20% от общего количества);
- “сочувствующие” народу Украины, оправдывающие агрессивные действия России (ориентировочно 60% спикеров);
- противники российской агрессии, склоняющие Украину к переговорам и выступающих против предоставления вооружения нашей стране (около 20% псевдоэкспертов).
Более сотни представителей международного сообщества продвигают пропаганду РФ — перечень / 6 фотографий
Третья группа лиц провоцирует больше всего вызовов для информационной безопасности Украины. Преимущественно среди них — влиятельные аналитики, депутаты Европейского парламента и международные журналисты.
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