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Факты / Украина / Общество

Более сотни представителей международного сообщества продвигают пропаганду РФ — перечень

Юля Захарченко, редактор ленты
путін - гітлер
Фото: Depositphotos

Стали известны сотни псевдоэкспертов из международного сообщества, продвигающие пророссийские нарративы. Среди них – ученые, военные, журналисты и политики.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что условно псевдоспикеров можно разделить на три группы:

  • приверженцы идеи кремлевского режима (20% от общего количества);
  • “сочувствующие” народу Украины, оправдывающие агрессивные действия России (ориентировочно 60% спикеров);
  • противники российской агрессии, склоняющие Украину к переговорам и выступающих против предоставления вооружения нашей стране (около 20% псевдоэкспертов).
Более сотни представителей международного сообщества продвигают пропаганду РФ — перечень / 6 фотографий

Третья группа лиц провоцирует больше всего вызовов для информационной безопасности Украины. Преимущественно среди них — влиятельные аналитики, депутаты Европейского парламента и международные журналисты.

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