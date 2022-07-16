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Факты / Украина / Общество

Зависит от нескольких факторов: когда произойдет перелом в войне в пользу Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
українські військові
Фото: Depositphotos

Переломный момент в полномасштабной войне России против Украины в пользу ВСУ будет зависеть от ряда факторов. Среди них – остановка наступательного темпа российской армии и поставки вооружения от западных партнеров.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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– Он однозначно произойдет, но это будет зависеть от того, насколько мы сможем остановить наступательный темп российских войск. Во-вторых, от активности и широкомасштабной помощи наших партнеров. Это важно для обороны и наступательных действий, — убежден он.

По словам Скибицкого, украинская разведка зафиксировала активность российских войск по всей линии фронта. Речь идет не только о ракетных ударах с воздуха и моря, но и обстрелах, применении тактической авиации и штурмовых вертолетов.

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