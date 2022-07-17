Июль, 17 в 14:25

НМТ будет проводиться в три сессии – основную, дополнительную и специальную. Первая стартует в понедельник, 18 июля, и продлится до 10 августа включительно.

Факты ICTV напомнят, что нужно знать ее участникам.

Основная сессия тестирования пройдет в 21 области и Киеве в специальных временных экзаменационных центрах. Невозможно провести НМТ в Крыму, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Сейчас смотрят

За рубежом испытания для выпускников будут проводиться так же, как и в Украине, по киевскому времени, поэтому нужно учитывать разницу во времени.

В то же время, точная дата, время (по Киеву) и место проведения из соображений безопасности в этом году не публикуются. Вся эта информация есть в приглашениях, которые получили поступающие на своих информационных страницах. По этой же причине не обнародован график проведения НМТ.

Участников НМТ будут пропускать во временные экзаменационные центры за 30 минут до начала. Но стоит обратить внимание, что за 10 минут до экзамена пропуск прекратят.

Приглашение на НМТ необходимо самостоятельно сформировать и по возможности распечатать. Для этого нужно перейти по ссылке, после чего ввести свой логин и пароль.

Выпускники должны знать, что при объявлении воздушной тревоги они вместе с инструкторами перейдут к укрытиям. Если тревога будет непродолжительной, тестирование продолжится после нее, если она затянется – НМТ перенесут на дополнительную сессию.

Дополнительная сессия НМТ состоится 16-20 августа, а специальная – с 12 по 16 сентября.