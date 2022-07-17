Июль, 17 в 11:50

Во время летних каникул многие подростки начинают искать подработку для того, чтобы иметь собственные деньги и не зависеть от взрослых.

Однако трудоустройство детей до 18 лет имеет определенные нюансы. В Минобразования напомнили, что нужно знать о работе для несовершеннолетних.

С какого возраста подросткам можно работать:

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16-18 лет – без ограничений;

15-16 лет с согласия одного из родителей или опекунов;

14-15 в свободное от учебы время, только на легких работах и ​​с согласия одного из родителей или опекунов.

Максимальная продолжительность рабочего времени – до 50 часов в неделю. Следует отметить, что дети до 14 лет работать не могут.

Какие особые условия принятия на работу:

наличие обязательного медицинского ухода;

специальный учет с указанием даты рождения;

заработная плата на уровне взрослого работника;

ежегодный отпуск в 31 рабочий день (во время военного положения отпуск может составлять не более 24 дней).

Что запрещено подросткам:

работать на опасных и вредных местах;

работать на тяжелых и подземных работах;

работать сверхурочно и в выходные дни;

ездить в командировку;

Какие дополнительные гарантии есть у детей?