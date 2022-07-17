Как детям до 18 лет устроиться на работу – объяснение Минобразования
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Во время летних каникул многие подростки начинают искать подработку для того, чтобы иметь собственные деньги и не зависеть от взрослых.
Однако трудоустройство детей до 18 лет имеет определенные нюансы. В Минобразования напомнили, что нужно знать о работе для несовершеннолетних.
С какого возраста подросткам можно работать:
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- 16-18 лет – без ограничений;
- 15-16 лет с согласия одного из родителей или опекунов;
- 14-15 в свободное от учебы время, только на легких работах и с согласия одного из родителей или опекунов.
Максимальная продолжительность рабочего времени – до 50 часов в неделю. Следует отметить, что дети до 14 лет работать не могут.
Какие особые условия принятия на работу:
- наличие обязательного медицинского ухода;
- специальный учет с указанием даты рождения;
- заработная плата на уровне взрослого работника;
- ежегодный отпуск в 31 рабочий день (во время военного положения отпуск может составлять не более 24 дней).
Что запрещено подросткам:
- работать на опасных и вредных местах;
- работать на тяжелых и подземных работах;
- работать сверхурочно и в выходные дни;
- ездить в командировку;
Какие дополнительные гарантии есть у детей?
- специальная квота на трудоустройство;
- первое рабочее место предоставляется на срок не менее двух лет;
- ограничение оснований для увольнения.