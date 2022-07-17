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Факты / Украина / Общество

Как детям до 18 лет устроиться на работу – объяснение Минобразования

Валентина Чорна, редактор ленты
дівчинка за ноутбуком, робота, навчання
Фото: Depositphotos

Во время летних каникул многие подростки начинают искать подработку для того, чтобы иметь собственные деньги и не зависеть от взрослых.

Однако трудоустройство детей до 18 лет имеет определенные нюансы. В Минобразования напомнили, что нужно знать о работе для несовершеннолетних.

С какого возраста подросткам можно работать:

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  • 16-18 лет – без ограничений;
  • 15-16 лет с согласия одного из родителей или опекунов;
  • 14-15 в свободное от учебы время, только на легких работах и ​​с согласия одного из родителей или опекунов.

Максимальная продолжительность рабочего времени – до 50 часов в неделю. Следует отметить, что дети до 14 лет работать не могут.

Какие особые условия принятия на работу:

  • наличие обязательного медицинского ухода;
  • специальный учет с указанием даты рождения;
  • заработная плата на уровне взрослого работника;
  • ежегодный отпуск в 31 рабочий день (во время военного положения отпуск может составлять не более 24 дней).

Что запрещено подросткам:

  • работать на опасных и вредных местах;
  • работать на тяжелых и подземных работах;
  • работать сверхурочно и в выходные дни;
  • ездить в командировку;

Какие дополнительные гарантии есть у детей?

  • специальная квота на трудоустройство;
  • первое рабочее место предоставляется на срок не менее двух лет;
  • ограничение оснований для увольнения.
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