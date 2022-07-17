Жителя Одессы обязали прочитать 10-томник Грушевского за посты в Одноклассниках

Июль, 17 в 18:17

В Одессе суд приговорил украинца к четырем годам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком, обязав прочесть 10-томную монографию Михаила Грушевского Історія України-Руси. Мужчина опубликовал посты с антиукраинскими настроениями в российской социальной сети Одноклассники.

По данным реестра, судья вынес приговор против жителя Одессы, который призывал к нарушению целостности Украины и свержению конституционного строя. В частности, он написал о том, что “Харьков, Мариуполь, Сумы, Днепропетровск и другие города построены российскими царями и князьями”.

Он прилагал изображение карты Украины, на которой некоторые области представляли как “часть территории России”. Посты были публичными, а среди друзей у него было более 250 аккаунтов.

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Суд смягчил наказание, поскольку мужчина извинился и “раскаялся”. Его признали виновным по двум статьям:

ч. 2 ст. 109 УК (Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч. 1 ст. 110 УКУ (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Мужчину обязали периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы. Гражданин может обжаловать апелляционную жалобу до 10 июля.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений