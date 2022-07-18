Июль, 18 в 14:07

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Ивана Баканова отстранили от должности главы Службы безопасности Украины.

Теперь обязанности главы СБУ временно будет исполнять Василий Малюк.

Биография Василия Малюка

Сейчас смотрят

Василий Малюк — украинский военный, бригадный генерал, кандидат юридических наук и участник боевых действий.

Родился он 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области. В 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности Правоведение.

С 2001 года Малюк начал свою военную службу в органах государственной безопасности.

За время службы в региональных управлениях СБУ Василий занимал различные должности — от оперуполномоченного до заместителя начальника управления — начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В январе 2020 года начал работать в Центральном управлении Службы безопасности Украины на должности первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В апреле 2021 года Малюк показал свою декларацию. В ней записаны жилой дом площадью 228 м² с земельными участками в Коростышеве Житомирской области и землей в Коростышевском районе.

Также семья Малюка пользуется квартирой в Киеве площадью почти 123 м² на безвозмездной основе и жилым домом, принадлежащим СБУ.

Малюк владеет несколькими автомобилями — Lexus LX470 2004 года выпуска и Nissan Rogue 2014 года. За 2020 год семья получила доход 2,2 млн грн и хранила $90 тыс. наличными.

В марте 2022 года был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

16 февраля 2022 года, распоряжением премьер-министра Украины, был назначен заместителем министра внутренних дел. Однако поработал на этой должности меньше месяца.

3 марта 2022 года указом президента он вновь назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Малюк имеет ряд ведомственных знаков отличия и поощрений — награжден нагрудными знаками СБУ За отвагу и За доблесть.

За доблесть и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, награжден отличием Службы безопасности Украины.

25 марта 2022 года Малюку было присвоено звание бригадного генерала.

А с 18 июля 2022 года Василий Малюк начал исполнять обязанности главы СБУ.